Le Barça volé, Laporta veut rejouer le Clasico

Ce dimanche soir en Liga, le Real Madrid a battu le FC Barcelone (3-2) au terme d'un Clasico qui n'a pas fini de faire parler. En cause ? Un but potentiel non-accordé aux Catalans.

Le Real Madrid a certainement plié la Liga ce dimanche soir en venant à bout du FC Barcelone, son dauphin. Ce Clasico du championnat espagnol a été riche en rebondissements. Alors que les Catalans étaient bien dans la rencontre, ils pensaient certainement avoir fait le plus dur en marquant sur corner. Mais difficile de savoir si le ballon est totalement rentré dans les cages madrilènes. Surtout qu'en Liga, la goal line technology n'existe plus. Javier Tebas, président de la Fédération Espagnole de Football, n'est pas fan de l'outil, qu'il juge en plus trop cher. En tout cas, cette action de jeu ne fait pas redescendre en pression le Barça ce lundi. Son président, Joan Laporta, compte activer tous les recours pour faire valoir ses droits.

Un match rejoué ?

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux du FC Barcelone, Laporta a même menacé de demander à ce que ce Clasico soit rejoué : « En tant que Président du FC Barcelone, je tiens à faire part de mon insatisfaction envers la mauvaise utilisation de la VAR lors de l’un des matches les plus importants du monde. (...) Je veux aussi rappeler que, même si elle est utilisée depuis un moment désormais, la VAR continue de créer des polémiques et des confusions lors de certains matches, de certaines équipes. (...) Nous avons conscience de la complexité du travail des arbitres, mais c’est justement pour cette raison que des outils comme la VAR doivent leur venir en aide. La compétition doit être plus juste et non le contraire. Hier, plusieurs actions ont été discutables, mais celle du but annulé à Lamine Yamal aurait pu changer le résultat de la rencontre. En tant que Club, nous voulons connaître la vérité sur ce qui s’est passé et nous demandons immédiatement au Comité Technique des Arbitres et à la Fédération Espagnole de Football la totalité des images et des audios concernant cette action.

Si lors de l’analyse de ces documents, le Club constate une erreur d’appréciation de l’action, il entreprendra toutes les actions nécessaires pour réparer le tort causé, avec la possibilité de demander à rejouer le match si le but était bien valable. C’est déjà arrivé en Europe en raison d’une erreur de la VAR ».

Reste à savoir si le président catalan sera écouté sur le sujet. Peu de chances qu'un tel match soit rejoué. Mais ce qui est sûr, c'est que le Barça a bien mal terminé sa semaine après une élimination en quarts de finale de la Ligue des champions par le PSG.