Darwin Nunez au Barça cet été, à une condition

Par Corentin Facy

En cas de départ de Robert Lewandowski cet été, le FC Barcelone se prépare à soumettre une offre à Liverpool pour s’attacher les services de l’international uruguayen Darwin Nunez.

Recrue phare de Liverpool il y a deux ans en provenance de Benfica pour 85 millions d’euros, Darwin Nunez ne s’est pas réellement imposé comme l’avant-centre que les Reds espéraient. L’international uruguayen a eu des bonnes périodes, y compris cette saison, et cela lui permet d’afficher des statistiques plus que correctes avec 18 buts et 13 passes décisives. Pourtant, il n’est pas toujours titulaire dans les grandes affiches, comme le démontrent les choix de Jürgen Klopp dimanche contre Tottenham, un match pour lequel l’Uruguayen a débuté sur le banc au profit de Salah, Luis Diaz et Cody Gakpo. Malgré ce statut de joker, Darwin Nunez conserve une excellente cote en Europe.

La preuve, le FC Barcelone est très intéressé par son profil dans l’optique du mercato à venir, selon les informations du média espagnol OnzeTv3. Le numéro 9 de Liverpool serait même la cible n°1 du club catalan en cas de départ de Robert Lewandowski, sous contrat avec le Barça jusqu’en juin 2026, mais qui n’est pas à l’abris de faire ses valises s’il reçoit une juteuse proposition financière cet été. La question est maintenant de savoir avec quel argent Barcelone pourrait-il bien payer le transfert de Darwin Nunez car, deux ans après avoir misé 85 millions d’euros pour le recruter, Liverpool n’a pas l’intention de le brader. D’autant plus qu’un nouveau coach va arriver et qu’il pourrait compter sur lui, et que son contrat avec le club de la Mersey court jusqu’en juin 2028. Autant le dire toute suite, cette piste semble très délicate à mener à bien pour le Barça. Mais elle a le mérite de prouver l’ambition du club présidé par Joan Laporta pour le mercato à venir. De quoi rassurer les Socios… et Xavi.