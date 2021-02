PSG : Le Real fait une offre galactique à Mbappé

Dans : Liga.

Pour convaincre Kylian Mbappé de rejoindre le Real Madrid, le club espagnol compte plus sur le prestige que sur l'argent.

Déjà courtisé par le Real Madrid depuis plusieurs saisons, Kylian Mbappé s'est accordé encore plus de crédit aux yeux de l'Espagne après sa performance incroyable face au FC Barcelone. Auteur d'un triplé au Camp Nou, le Français s'est imposé comme la cible numéro 1 des supporters madrilènes. Alors qu'il est lié avec le PSG jusqu'en juin 2022, le champion du monde 2018 n'a pas encore pris de décision concernant son avenir. Du côté de Doha, l'objectif est clair, conserver Neymar et Mbappé le plus longtemps possible, notamment pour utiliser leur aura dans le but de promouvoir la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre. De quoi décourager Florentino Pérez ? Que nenni ! Et pour convaincre le joueur de 22 ans de rejoindre la capitale espagnole, le dirigeant ne manque pas d'idées.

En effet, selon Marca, conscient que la puissance financière du PSG est supérieure à celle du Real, Florentino Pérez ne compte pas sur un salaire XXL pour attirer le Parisien. Le quotidien espagnol révèle que la Casa Blanca mise sur son prestige pour finaliser le dossier. Considéré comme le plus grand club de l'histoire, le Real Madrid (et ses 13 Ligue des Champions) dispose d'une aura susceptible de convaincre Mbappé, qui n'a jamais caché son attirance pour le club. Fan inconditionnel de Cristiano Ronaldo, l'international français se verrait même offrir le rôle de l'héritier de CR7. Un rôle laissé vacant par Eden Hazard, décevant depuis son arrivée. Alors que Sergio Ramos et Karim Benzema arrivent progressivement à la fin de leur aventure madrilène, Kylian Mbappé a tout pour être le leader du futur Real Madrid. Reste à savoir si le prestige et la possibilité de devenir une légende du plus grand club du monde suffiront pour lutter face à la puissance économique du PSG.