PSG : Mbappé prolongé par le Qatar, trois nouveaux indices

Depuis sa démonstration face au FC Barcelone, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au coeur des discussions en Europe. Mais le PSG semble avoir des atouts.

Où jouera Kylian Mbappé lors de la saison 2021-2022 ? C’est la question à 200ME, somme que le Paris Saint-Germain semble exiger pour éventuellement discuter d’un départ de la star française, sachant que sur ce prix le PSG devra reverser 35ME à Monaco, clause du transfert signé en 2017 entre le club de la Principauté et celui de la capitale. Si ces derniers mois, on évoque toujours une piste numéro 1, à savoir celle qui mène au Real Madrid, le nom de Liverpool est également dans l’air. Cependant, en raison de la double crise sanitaire et financière, aucun club en Europe ne semble être en mesure l’été prochain de signer Kylian Mbappé contre un chèque aussi colossal. De quoi faire d’une prolongation de contrat du champion du monde le scénario le plus probable.

C’est d’ailleurs ce que L’Equipe confirme ce jeudi. Et du côté de Kylian Mbappé on ne serait pas loin d’être convaincu que le Paris Saint-Germain est finalement le bon choix pour l’avenir, la victoire de mardi à Barcelone ayant démontré que les ambitions du PSG sur la scène européenne n’étaient pas vaines. Et le clan Mbappé le sait, du côté de Doha, on veut tout faire pour que le duo Neymar-Mbappé reste plus longtemps à Paris. « L’actionnaire du PSG, en l'occurrence le Qatar, pèse aussi et, selon certaines sources, il rêverait que Mbappé et Neymar portent toujours le maillot de leur club, à l'occasion de la Coupe du monde 2022, qui aura lieu du 21 novembre au 18 décembre », rappelle le quotidien sportif, qui fait également remarquer que si le champion du monde français rêve toujours de rejoindre le Real Madrid, le probable départ de Zinedine Zidane ne plaide pas en faveur des Merengue. Le PSG peut donc espérer prolonger rapidement Neymar et Kylian Mbappé, tout cela sans même parler de possible signature de Lionel Messi.