A cause de Dembélé, Cancelo vit un enfer au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Décevant lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain (1-4) mardi, João Cancelo n’est pas épargné par les critiques. Le latéral polyvalent du FC Barcelone reçoit des commentaires sévères, et d’autres inacceptables sur sa famille.

Le carton rouge reçu par Ronald Araujo est évidemment le tournant du match. Du coup, les critiques se sont majoritairement orientées vers le défenseur central du FC Barcelone, coupable d’une faute évitable sur Bradley Barcola, et qui a laissé son équipe à 10 contre le Paris Saint-Germain dès la demi-heure de jeu. L’Uruguayen n’est pourtant pas le seul responsable de l’échec des Blaugrana.

Sur le banc des accusés se trouve également João Cancelo, impliqué sur le but d’Ousmane Dembélé, et auteur d’une faute stupide sur le Français à l’origine du penalty de Kylian Mbappé. « C’est idiot, a lâché le consultant de TNT Sports Rio Ferdinand. C’est juste un afflux sanguin, c’est tellement naïf et c’est comme le plaquage d’un jeune joueur inexpérimenté qui est en mode panique. Il avait la situation tellement sous contrôle que ce n’était pas nécessaire. Il faut savoir où l’on se situe sur le terrain. » Ce genre de critiques, le latéral polyvalent du Barça les accepte, contrairement aux messages de haine envers sa famille.

Des messages sur le bébé à naître de Cancelo

« On m'a tout dit. Il y a des commentaires sur Instagram où l'on souhaite la mort de ma fille qui va naître, a révélé le Portugais sur ESPN. Ils ne me le disent pas en face, c'est certain, sinon on aura des problème. Mais dans les commentaires ils disent n'importe quoi. Ils offensent ma femme, ma fille qui va naître, mon bébé. Aujourd'hui le monde est cruel et il faut savoir vivre avec ça. Souhaiter la mort d'un bébé est une chose très grave. Qu'ils me critiquent en tant que joueur comme l'a fait Rio Ferdinand, mais qu'ils ne parlent pas de ma famille. Qu'ils parlent de moi comme joueur, pas en tant que personne. » Un autre fléau dans le monde du football.