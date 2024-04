Xavi avoue sa grave erreur contre le PSG

Dans : Liga.

Quelques jours après l'élimination du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions face au PSG, Xavi est revenu sur ce match durant lequel il a perdu le contrôle de ses nerfs.

Ceux qui se souviennent de Xavi lorsqu'il était joueur avaient rarement vu l'Espagnol entrer dans une telle colère à la limite de la crise de nerfs. Pourtant, face au Paris Saint-Germain, et suite à un contact entre joueurs, le technicien barcelonais a disjoncté et balancé quelques insultes, ce qui n'a pas réellement laissé d'autre choix à l'arbitre que l'expulser. Ce carton rouge a plombé une formation du Barça déjà dans le dur après l'expulsion de Ronald Araujo. Après la rencontre, Xavi n'était pas encore redescendu et il se défoulait sur l'arbitre, accusé d'avoir plombé le FC Barcelone et aidé le PSG à se qualifier. Mais, avec un peu de recul, et à la veille du Clasico face au Real Madrid, dimanche soir à Santiago-Bernabeu, l'entraîneur catalan a admis qu'il n'avait pas rendu service à ses joueurs et il a plaidé coupable.

Xavi n'a pas contrôlé ses nerfs, il le reconnaît

Présent ce samedi en conférence de presse, Xavi n'a pas cherché à se cacher derrière l'arbitrage d'Istvan Kovacs pour tenter de justifier l'injustifiable. « Si j’ai l’impression d’avoir raté quelque chose de grand face au PSG ? Oui, d'où ma frustration. C'est aussi pour cela que j'ai eu tort de me faire expulser. Vous pensez voir de l'injustice et comme il y avait beaucoup de tension (...) Dommage car c'était une opportunité en or de nous qualifier et nous l'avons laissée s'échapper. Le Barça est moins bon sur le plan défensif et cela m'attriste. Parce que dans de nombreux matchs, nous nous sommes retrouvés à dix et nous avons très bien défendu. Mais face au PSG, nous n’étions pas bien. Ce sont nos erreurs et nous devons faire notre autocritique. Nous apprendrons de tout ce qui s’est passé », a confié l'entraîneur du FC Barcelone, qui a tenu à faire savoir que le contentieux entre Gundogan et Araujo étaient à conjuguer au passé. Xavi va devoir apprendre à gérer ses nerfs car dimanche à Madrid il risque là aussi d'être mis sous pression, les supporters du Real ayant compris qu'il était facile de faire craquer des joueurs et un staff qui sont tombés de très haut face à Paris en Ligue des champions.