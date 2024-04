Le Barça viré du Mondial des clubs

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

L'élimination du FC Barcelone dès les quarts de finale de la Ligue des champions est une vraie catastrophe pour le club espagnol. Le PSG coûte un pognon de dingue à Joan Laporta et son équipe.

Au coup de sifflet final entérinant l’élimination de son équipe, le président du FC Barcelone est apparu livide dans un plan de la télévision. Une image d’autant plus terrible pour Joan Laporta qu’à ses côtés Nasser Al-Khelaifi cachait très difficilement son énorme bonheur. Le patron du Barça le savait mieux que quiconque, cette sortie de route à ce stade de la compétition a un coût colossal pour le dauphin du Real Madrid en Liga. Car outre la perte des primes promises aux équipes qui vont en demi-finales et éventuellement en finale de la Ligue des champions, mais également les droits TV qui vont avec, le FC Barcelone a d’un seul coup perdu 50 millions d’euros liés à une autre compétition à laquelle la formation de Xavi ne sera finalement pas invitée.

En cas de qualification, Le Barça aurait en effet été assuré de disputer la Coupe du Monde des clubs qui réunira 32 clubs aux Etats-Unis en 2025. Mais avec cette élimination face au Paris Saint-Germain, non seulement Barcelone ne sera pas présent dans ce rendez-vous planétaire qui assure 50 millions d'euros à chacun des 32 clubs, mais en plus c'est un scénario très cruel qui prive le géant catalan de cette compétition lucrative. Tandis que le Real Madrid est déjà qualifié pour cette compétition mondiale, le deuxième ticket pour l'Espagne se jouait entre le Barça et l'Atlético de Madrid, mais ce sont les Colchoneros qui iront dans un an aux Etats-Unis. Même si l'équipe de Diego Simeone a également été éliminée par Dortmund lors de ces quarts de finale de la Ligue des champions, l'Atlético est devant Barcelone en prenant l'indice UEFA, juge de paix. Exit donc les Blaugrana, ce qui constitue forcément un énorme manque à gagner.

Gagner à Madrid pour stopper la déprime

Mardi soir, dans les coulisses du stade olympique de Montjuic, Joan Laporta est longuement resté dans le vestiaire de son équipe, et selon les médias espagnols, le président du FC Barcelone a eu beaucoup de mal à reprendre ses esprits. N'évoquant pas avec Xavi le coup financier de cette catastrophe, le dirigeant du Barça a finalement demandé au staff et aux joueurs de se motiver afin d'éviter de prendre une claque dimanche soir au stade Santiago-Bernabeu dans un choc contre le Real Madrid qui pourrait solder une saison noire pour le club barcelonais. Une victoire à Madrid pourrait redonner du baume au coeur des supporters du Barça sidérés de ce qu'ils ont vu face au PSG.