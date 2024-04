Bellingham offre le Clasico au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Dans un match où le Barça a tenu la dragée haute aux Merengue, le Real Madrid s'est imposé dans le temps additionnel (3-2).

La semaine a été longue pour Xavi, et l'entraîneur du FC Barcelone faisait grise mine au coup de sifflet final d'un Clasico qui a vu le Real Madrid arracher la victoire dans les ultimes secondes. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Catalans, puisque Christensen, suspendu face au PSG, avait rapidement ouvert le score (0-16e). Mais sur penalty, Vinicius Jr égalisait (1-1, 18e). La première période donnait lieu à une grosse polémique, Lamine Yamal pensait avoir redonné l'avantage aux siens, mais son but n'étant pas validé, la VAR ne confirmant pas que le ballon avait franchi la ligne (28e).

JUDE BELLINGHAM SCORES AND THE BERNABEU EXPLODESpic.twitter.com/luXfSEXo3k — Managing Madrid (@managingmadrid) April 21, 2024

Loin de se décontenancer, le Barça reprenait l'avantage en seconde période par Lopez (1-2, 69e), mais pas pour longtemps puisque Madrid égalisait quatre minutes plus tard par Lucas Vazquez (2-2, 73e). On filait vers un score de parité, mais à l'entame du temps additionnel, sur un service du même Vazquez, Bellingham foudroyait Ter Stegen et offrait la victoire au Real Madrid (3-2, 90e+2). Au classement de la Liga, Madrid compte désormais 11 points d'avance sur le Barça et file vers le titre de champion d'Espagne.