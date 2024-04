Pas de goal-line technology en Liga, le Barça crie au voleur

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone a beau avoir crié au scandale, l'arbitre du match contre le Real Madrid n'a pas accordé un but de Lamine Yamal qui semblait valable.

L'Espagne est un grand pays de football et Javier Tebas répète à qui veut l'entendre que la Liga est le plus grand championnat du monde. Sauf que la goal-line technology n'existe pas dans en Liga et que ce dimanche soir le Barça peut probablement se sentir lésé par une décision prise par César Soto Grado, arbitre du Clasico. En effet, en première période, et alors que les deux équipes étaient à 1-1, Lamine Yamal pensait avoir donné l'avantage au FC Barcelone, le gardien madrilène repoussant le ballon, mais alors que ce dernier paraissait avoir franchi la ligne.

Ce n'était pas l'avis de l'arbitre, lequel attendait l'expertise de la VAR, alors que 36 caméras étaient installées pour la diffusion d'un des matchs les plus regardés au monde, mais pas celle de la goal-line technology. Finalement, César Soto Grado n'accordait pas le but à Lamine Yamal, pour le plus grand mécontentement du Barça. Les médias sportifs catalans n'ont pas mis longtemps pour dénicher des images sur lesquelles il semble bien que le ballon avait entière franchi la ligne, affirmant donc que le FC Barcelone aurait dû mener 1-2 à la pause. Quelques jours seulement après le match contre le PSG, durant lequel Xavi avait mis en cause l'arbitre, le Barça digère mal ces décisions.