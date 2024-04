Esp ‍: Zéro mercato, le Barça est KO

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mauvaise nouvelle pour les supporters du FC Barcelone au lendemain de leur élimination face au PSG en Ligue des Champions, le mercato estival pourrait être très calme avec… zéro recrue.

Éliminé de la Ligue des Champions par le PSG mardi soir en quart de finale, le FC Barcelone va vivre une saison blanche au niveau des trophées puisque la Liga est promise au Real Madrid, qui compte huit points d’avance. Déçus, les supporters catalans se tournent d’ores et déjà vers le prochain mercato pour retrouver le moral, mais il n’est pas certain que cela fonctionne. Et pour cause, le site Fichajes.net nous apprend ce mercredi que la prochaine période des transferts risque d’être très calme à Barcelone.

Selon le média spécialisé, le champion d’Espagne en titre sera dans l’obligation de vendre des joueurs s’il veut être en mesure de faire quelques folies sur le marché des transferts. Or, les joueurs sur le départ ne courent pas les rues à Barcelone et les seuls joueurs bankables sont ceux que le club catalan veut absolument conserver. Ronald Araujo, Lamine Yamal ou encore Pedri sont très courtisés, mais le Barça les a d’ores et déjà qualifié de joueurs intransférables.

Aucune arrivée lors du prochain mercato à Barcelone ?

Or sans départ, il n’y aura aucune arrivée au mercato estival de 2024 selon Fichajes.net, qui affirme ce mercredi qu’un mercato totalement vierge n’est pas à exclure du côté du Camp Nou, ce qui décevrait considérablement les Socios du club. La lueur d’espoir vient toutefois de Raphinha, auteur d’un triplé contre le PSG en quart de finale de Ligue des Champions. Au contraire des joueurs précédemment cités, le Brésilien n’est pas intransférable, et il bénéficie d’une certaine cote sur le marché. Comme indiqué par ailleurs, l’ancien Rennais a déjà fait l’objet d’offres à 60 millions d’euros, mais Barcelone a rejeté les avances des clubs anglais en réclamant 80 millions d’euros. Si une telle vente finissait par se conclure, l’actuel dauphin du Real Madrid en Liga pourrait réinvestir cet argent et recruter un ou deux joueurs. Mais quoi qu’il en soit, il ne faudra pas s’attendre à un mercato de folie en Catalogne l’été prochain.