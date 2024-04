Racisme et scandale en Espagne, les mineurs s’y mettent

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid a battu Majorque ce samedi en Liga avant son match retour en Ligue des champions face à Manchester City. Aurélien Tchouaméni a été l'unique buteur du match mais a dû malheureusement faire face à un épisode raciste de la part de fans espagnols.

Aurélien Tchouaméni a été le sauveur du Real Madrid ce samedi lors du déplacement du Real Madrid à Majorque. Une victoire très précieuse pour les hommes de Carlo Ancelotti dans la course au titre. Problème, Tchouaméni a été victime de racisme juste après avoir marqué son but. Des comportements intolérables ont d'ailleurs été identifiés et Majorque a récemment publié un communiqué pour dénoncer le comportement de ses fans et promettre aux autorités de tout faire pour collaborer après cet épisode lamentable. Surtout qu'un individu mineur a été formellement identifié. De quoi provoquer une plus grande indignation en Espagne.

La Liga face à un problème XXL

Dans des images diffusées par Movistar+, on peut en effet voir une personne mineure faire un geste de singe envers le vice-champion du monde français. Pour ne rien arranger, une bouteille a aussi été lancée sur les joueurs du Real Madrid. « Majorque ne tolère et ne tolérera aucune manifestation de racisme et participe activement à toutes les campagnes visant à éradiquer ce fléau qui dépasse le sport », a notamment souligné Majorque dans son communiqué. En tout cas, le problème du racisme en Espagne ne cesse de prendre de l'ampleur. Cette saison à de nombreuses reprises, Vinicius Jr, également joueur du Real Madrid, a été plusieurs fois victime d'injures racistes et discriminatoires. Le fait que les responsables soient de plus en plus jeunes alerte encore plus. Reste à connaître les sanctions qui seront prises par la Fédération de Football en Espagne, qui peine à convaincre avec sa stratégie des plus laxistes.