Le PSG a détruit le plan XXL du Barça

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a éteint le Barça mardi soir dernier en quart de finale retour de la Ligue des champions. Les Catalans ont la gueule de bois.

A Barcelone, il faudra très vite se remettre de la claque subie en Ligue des champions face au PSG pour tenter de finir cette saison du mieux possible. Aussi, il faudra préparer une intersaison de qualité. Mais pour le moment, le Barça n'a toujours pas trouvé le remplaçant de Xavi. Le technicien catalan a annoncé son départ du club blaugrana il y a quelques mois et Joan Laporta ne désespérait apparemment pas de le voir finalement continuer. Selon les informations de Sport, le Paris Saint-Germain a totalement ruiné les espoirs du président barcelonais, lequel ne pensait pas Kylian Mbappé et ses coéquipiers mettre à mal son plan.

Xavi prolongé, le Barça arrête tout

"Il nous tarde de disputer un des matches les plus suivis au monde."



"C'est un privilège de pouvoir jouer un Clasico avec le Barça."



"Ce qui s'est passé contre le PSG doit nous servir de motivation pour la saison prochaine."



🗣️ 𝐈̇𝐥𝐤𝐚𝐲 𝐆𝐮̈𝐧𝐝𝐨𝐠̆𝐚𝐧 pic.twitter.com/bnhoatooor — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) April 19, 2024

D'après le média catalan, Laporta comptait en effet sur une qualification contre le PSG pour convaincre son entraineur de finalement continuer l'aventure. Dans le meilleur des mondes, les champions d'Espagne voulaient que le Barça atteigne le dernier carré de la C1 et dispute le titre en Liga jusqu'au bout. Et Laporta était apparemment convaincu que si Barcelone éliminait le PSG, Xavi reverrait sa position. Mais rien ne s'est déroulé comme prévu et la direction du Barça n'est plus si chaude pour tenter de convaincre Xavi de rester, d'autant que ce dernier a montré ses limites mardi dernier, son comportement totalement surréaliste sur le bord du terrain n'ayant pas aidé ses joueurs à retrouver leurs esprits. Une nouvelle rencontre aura lieu dans les prochains jours pour faire un point sur la situation, mais l'optimisme n'est plus du tout de la partie.

Concernant le remplaçant de Xavi, le Barça a deux noms en tête : Rafael Marquez et Thomas Tuchel. Pour le moment, c'est le Mexicain qui tient la corde, lui qui connait déjà la maison. Avant d'en savoir plus, les Catalans auront un nouveau défi de taille ce week-end puisqu'ils seront opposés au Real Madrid en Liga. Un Clasico attendu et que les Barcelonais ne devront pas rater sous peine de voir une vraie crise éclater avant même la fin de la saison, car ces derniers jours, et après l'élimination face au PSG, Araujo et Gundogan se sont invectivés via les médias. Nasser Al-Khelaifi doit avoir un beau petit sourire en coin après cette victoire...