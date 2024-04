Jugé responsable face au PSG, Araujo veut quitter le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Expulsé face au Paris Saint-Germain (1-4) mardi, Ronald Araujo n’a pas été épargné après ce quart de finale retour de la Ligue des Champions. Le défenseur central du FC Barcelone vit un moment difficile et pourrait bien envisager un départ cet été. En tout cas, l’Uruguayen laisse ses agents discuter avec le Bayern Munich.

C’est incontestablement le tournant du match. Alors que le FC Barcelone, vainqueur au Parc des Princes (2-3) à l’aller, menait et dominait le Paris Saint-Germain au retour, l’expulsion de Ronald Araujo a totalement changé la donne. Les Parisiens ont renversé le Barça après la faute commise par le défenseur central sur Bradley Barcola dès la demi-heure de jeu. Autant dire que l’Uruguayen n’est pas épargné par les critiques. Sans parler des médias et des supporters, son coéquipier Ilkay Gündogan lui a publiquement reproché son erreur. Ce que Ronald Araujo n’a pas du tout apprécié.

Le Bayern ne lâche pas Araujo

A quelques jours du Clasico, le défenseur central de 25 ans vit un moment difficile. Suffisamment pour envisager un départ cet été ? C’est possible si l’on en croit le programme Onze de la chaîne Esport3. D’après la source catalane, les agents de Ronald Araujo discutent actuellement avec le Bayern Munich. On parle effectivement d’un intérêt bavarois pour le Blaugrana depuis cet hiver. Le club allemand serait même prêt à dépenser 65-70 millions d’euros, et non les 100 millions d’euros précédemment évoqués.

Reste à savoir si le Barça acceptera d’ouvrir la porte à son défenseur central. Rien n’est moins sûr étant donné que la direction souhaite prolonger son contrat qui expire en 2026. Une initiative confirmée par le principal intéressé cette semaine. « On parle toujours de l'avenir et de toutes les offres, c'est toujours comme ça. Mais je suis très content d'être à Barcelone, ma famille est heureuse, je vais tout donner jusqu'à la fin, a répondu Ronald Araujo. Les discussions se passent bien, j'ai entamé les négociations avec les gens du club. On s'asseoira ensemble après les matchs de la fin de saison. » Pas vraiment le discours d’un joueur sur le départ.