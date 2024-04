Araujo viré par le Barça à cause du PSG

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Expulsé lors du quart de finale retour de la Ligue des champions, Ronald Araujo s'est mis beaucoup de monde à dos du côté du FC Barcelone. L'international uruguayen va payer sa faute sur Barcola au prix fort.

Araujo ne se doutait probablement pas de l'effet de son geste lorsqu'en première période du match entre le Barça et le PSG, alors que son club menait 1 à 0, il a fauché Bradley Barcola. Logiquement expulsé, même si cela a fait craquer Xavi, le défenseur barcelonais a laissé son équipe à dix, avec le résultat final que l'on connaît. Même si l'entraîneur catalan a évité de stigmatiser un seul joueur, ce que Gündogan n'a, lui, pas hésité à faire, Ronald Araujo va payer au prix fort cette erreur. Le quotidien sportif barcelonais Sport annonce que l'Uruguayen a été placé immédiatement sur la liste des transferts, et son départ aurait plusieurs avantages pour Joan Laporta, lequel est encore sous le choc de l'élimination en Ligue des champions par le Paris Saint-Germain. Et le patron du Barça a décidé que l'heure était venue de mettre tout le monde face à ses responsabilités suite à ce résultat aux effets financiers colossaux puisque Barcelone ne disputera pas le Mondial des clubs en 2025 aux États-Unis. Un tournoi qui rapportera au moins 50 millions d'euros à chacun des participants.

Araujo pour 100 millions, le Barça y croit

On a trop banalisé le fait qu’Araujo a essayé de faire accusé Cubarsi pic.twitter.com/stt14bcbkF — el vavinho (@vavinho0) April 21, 2024

Notre confrère Alfredo Martinez estime que l'heure du départ a probablement sonné pour celui que les dirigeants barcelonais sont allés chercher au CA Boston Rivers, en Uruguay, pour 4,2 millions d'euros en 2018. « Le match contre le PSG a laissé quelques plaies béantes au FC Barcelone et en interne, on doute de l’avenir de certains joueurs. L'un d'eux est Araujo et ce dernier n'est désormais ni intouchable ni intransférable. Tout le monde sait que le Barça doit vendre un ou des joueurs cet été pour équilibrer ses comptes et respecter le fair-play financier. Et Araujo est l'un des joueurs qui a le plus de valeur sur le marché des transferts et dont la vente générerait la plus grosse plus-value. Au club, ils sont convaincus qu'ils pourraient obtenir une offre supérieure à 100 millions d'euros. Une telle somme pour un défenseur central serait presque impossible à refuser. La confiance en Cubarsi est si grande qu'ils pensent qu'avec un autre défenseur central expérimenté qui pourrait arriver gratuitement et l'effectif actuel, le FC Barcelone aurait couvert ce poste et pourrait se permettre de perdre l'Uruguayen au profit d'un transfert lucratif. De plus, son grave erreur contre le PSG le met également dans la ligne de mire », explique le journaliste de Sport, qui pense que l'avenir de Ronald Araujo a subitement basculé en plein match face au Paris Saint-Germain.