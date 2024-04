Real-Barça ‍: Javier Tebas répond au scandale de la goal-line

Dans : Liga.

L’absence de la goal-line technology en Liga espagnole a provoqué une énorme polémique dimanche soir pendant le Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone au stade Santiago Bernabeu (3-2).

Malgré son statut de deuxième championnat le plus attractif du monde derrière la Premier League, la Liga espagnole ne bénéficie pas de la goal-line technology cette saison, en grande partie pour des raisons financières. Le président de la ligue de football espagnole Javier Tebas a refusé de payer la licence pour bénéficier de cet outil, et cela créer forcément des frustrations et des polémiques. Ce fut le cas dimanche soir lors du match le plus regardé d’Europe entre le FC Barcelone et le Real Madrid. A la demi-heure de jeu, Lamine Yamal pensait redonner l’avantage à son équipe alors que le score était de 1-1. La frappe du prodige du Barça a été repoussée par Andriy Lunin, mais pour les Catalans, pas de doute, le ballon avait franchi entièrement la ligne de but.

Pas de moyen de vérifier pour l’arbitre de la rencontre sans la goal-line, et le but n’a donc pas été accordé à Barcelone. Une polémique qui a mis Xavi ou encore Marc-André Ter-Stegen dans tous leurs états après la rencontre. Malgré la polémique et le scandale, le président de la Liga espagnole Javier Tebas reste calme. Sur son compte X, le dirigeant a reposté quatre articles de presse relatant les défaillances de cette technologie. « Sans commentaires » a-t-il ajouté, ce qui laisse entendre qu’il ne regrette pas du tout l’absence de la goal-line technology dans son championnat, et cela malgré la très grosse polémique de dimanche soir à Santiago Bernabeu. « Le fait qu'on ne trouve pas un bon angle pour checker le but est une honte pour le football » a pesté après la rencontre le capitaine barcelonais Ter-Stegen, rejoignant l’avis de son entraîneur Xavi, lequel a dénoncé une véritable « injustice » pour le FC Barcelone après la défaite 3-2 sur la pelouse du Real Madrid.