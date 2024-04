Pedri l’arme anti-PSG, Xavi a tout prévu

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Passeur décisif à l’aller (victoire 2-3) mercredi dernier, Pedri devrait débuter le quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain mardi. Le milieu du FC Barcelone pourrait être la clé du match selon les plans prévus par son entraîneur Xavi.

Alors que son homologue Luis Enrique nous prépare sans doute une surprise, Xavi n’étonnera personne dans sa compo mardi soir. La presse espagnole n’a pas la moindre hésitation sur les choix de l’entraîneur du FC Barcelone avant le quart retour de la Ligue des Champions. Compte tenu des absences d’Andreas Christensen et du capitaine Sergi Roberto, suspendus face au Paris Saint-Germain, c’est Pedri qui complètera le trio dans l’entrejeu aux côtés d’Ilkay Gündogan et de Frenkie de Jong.

Pedri :



« Le président Laporta nous a dit de tout donner demain pour tous les culers qui méritent un gros résultat demain. » pic.twitter.com/jjB3ylL4TG — FR Barça 🇫🇷 (@FRBarca_) April 15, 2024

Rappelons que le milieu de 21 ans revenait de blessure la semaine dernière après un mois d’absence. Entré pour la dernière demi-heure de jeu, l’Espagnol s’était offert une superbe passe décisive pour Raphinha. Une semaine plus tard, Xavi compte bien l’aligner d’entrée et s’en servir d’élément clé. Le quotidien local Sport dévoile en effet le plan du coach blaugrana, persuadé que Pedri sera capital pour sortir du pressing parisien. Avec la sécurité offerte par Ilkay Gündogan et Frenkie de Jong, le jeune talent va bénéficier d’une certaine liberté pour se montrer disponible entre les lignes.

Pedri en soutien des attaquants

Pedri sera le milieu du Barça le plus proche de la surface adverse, une position qui lui permettra de jouer en soutien de l’attaquant Robert Lewandowski, et de lancer les ailiers Lamine Yamal et Raphinha dans la profondeur. L’international espagnol sera également essentiel pour avoir la maîtrise au milieu de terrain. Du moins le temps qu’il pourra tenir sur la pelouse de Montjuïc. Pas encore au top physiquement, Pedri ne pourra sûrement pas disputer l’intégralité de la rencontre. Xavi aurait déjà prévu de le remplacer par Fermin Lopez au moment opportun.