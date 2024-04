Clash entre joueurs, le PSG a détruit le Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Exclu dès la demi-heure de jeu, Ronald Araujo a plombé le FC Barcelone lors du quart de finale retour de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain (1-4) mardi. Son coéquipier Ilkay Gündogan ne s’est pas gêné pour souligner son erreur, au risque de provoquer des tensions en interne.

Ilkay Gündogan s’exprime peu auprès des médias. Mais lorsque le milieu du FC Barcelone s’approche d’un micro, ce n’est pas pour lâcher des banalités. L’Allemand, déjà auteur d’un gros coup de gueule sur la mentalité des Blaugrana plus tôt dans la saison, a cette fois pointé du doigt son coéquipier Ronald Araujo. Le défenseur central a récolté un carton rouge dès la demi-heure de jeu contre le Paris Saint-Germain mardi. Sa faute sur Bradley Barcola a stoppé une occasion nette de but et précipité la chute du Barça dans ce quart de finale retour de la Ligue des Champions.

Gündogan enfonce Araujo

« C'est ça la Ligue des Champions. Peu importe l'adversaire, c'est impossible de remonter si un de tes joueurs est expulsé, regrettait l’ancien joueur de Manchester City après la rencontre. On est très déçus. On sentait qu'on avait le contrôle du match avant le carton rouge. S'il y a faute, c'est carton rouge. Je n'ai pas vu le ralenti. C'est difficile à dire, mais dans ces moments cruciaux, tu dois être sûr de pouvoir récupérer le ballon. Si tu ne prends pas le ballon, et je ne sais pas s'il le touche, tu dois laisser le joueur passer. »

« Je préfère concéder un but ou laisser l'attaquant aller en un contre un avec le gardien, a poursuivi le milieu de terrain. Il (Barcola) a poussé le ballon loin et je ne sais pas s'il pouvait le récupérer. Il (Araujo) aurait pu laisser l'opportunité à notre gardien de nous sauver, ou même nous laisser concéder un but. Perdre un joueur sur expulsion aussi tôt dans le match te tue. » Publiquement accusé par son coéquipier, Ronald Araujo n’a évidemment pas apprécié.

L’Uruguayen a été invité à commenter les propos d’Ilkay Gündogan. Et même s’il se retient, on sent que le défenseur central en veut à son partenaire. « Je préfère garder pour moi ce que je pense, j'ai des codes et des valeurs qui, selon moi, doivent être respectés », a lâché Ronald Araujo lors de la présentation de la 19e édition du livre Relats Solidaris. Il est clair que cet épisode crée des tensions dans le vestiaire du Barça où Jules Koundé a déjà choisi son camp. « Nous avons toujours gagné en équipe et perdu en équipe », a réagi le Français sur Instagram pour défendre le joueur expulsé. Drôle d’ambiance avant le Clasico dimanche.