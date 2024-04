Barça ‍: Rafael Marquez va remplacer Xavi

Dans : Liga.

L'entraîneur du FC Barcelone a encore confirmé qu'il n'irait pas au-delà de cette saison. Les dirigeants du Barça ont bien avancé pour désigner son successeur.

Apparu à bout de nerfs mardi soir, l'actuel entraîneur des Blaugrana a beau avoir dit et répété qu'il ne resterait pas sur le banc du Barça au-delà de cette saison, Joan Laporta a eu du mal à l'admettre. Mais 24 heures après l'élimination de son équipe par le Paris Saint-Germain, le président barcelonais a visiblement compris qu'il était inutile d'insister, Mundo Deportivo et Sport annonçant au même moment que c'est désormais Rafael Marquez, l'ancienne star du Mexique et du Barça, désormais entraîneur de l'équipe réserve du FC Barcelone qui est le grandissime favori pour devenir coach à la place de Xavi. Si cette décision n'est pas définitive, elle est la possibilité numéro 1, et cela, pour plusieurs raisons révélées notamment par Jordi Basté, journaliste de RAC1.

Un coach low cost pour le Barça

Bien évidemment, Rafael Marquez a l'avantage de connaître mieux que quiconque le FC Barcelone, son style de jeu, son exigence sportive et son organisation, mais il a aussi une autre qualité. C'est évidemment qu'il ne coûtera rien au Barça puisqu'il est déjà salarié du club. Une économie pas anecdotique pour une formation qui va devoir recruter plusieurs joueurs de qualité pour tenter de retrouver son standing. Selon un premier sondage réalisé par Mundo Deportivo, ce choix est très loin de faire l'unanimité puisque 65% des supporters barcelonais sont contre l'idée de voir Rafael Marquez remplacer Xavi sur le ban.