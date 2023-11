Mbappé et le Real, divorce définitif selon Daniel Riolo

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

C'est toujours le brouillard en ce qui concerne l'avenir de Kylian Mbappé, l'un des meilleurs joueurs du monde qui arrive en fin de contrat. Le PSG la joue prudent, et le Real Madrid aussi. Pour Daniel Riolo, une énorme surprise est toujours possible.

La saison bat son plein et la situation de Kylian Mbappé n’a pas évolué depuis le fol été dernier. Mis au placard par le PSG, ce qui semblait impensable quelques semaines plus tôt, l’attaquant parisien a payé sa lettre ouverte où il annonçait en grand qu’il ne comptait pas prolonger, et déciderait donc de son avenir librement à partir du 1er janvier 2024, pour décider de son futur club. Forcément, le PSG l’a mal pris tant cela n’indique rien de bon pour le club francilien, qui voit ainsi son meilleur joueur, son emblème, se préparer à partir libre.

Le Real n'est plus si chaud, Mbappé le sent bien

Mais dans ce dossier, le Real Madrid se veut pour le moment très prudent, et envoie même des signaux qui ne traduisent pas une impatience terrible de la part de Florentino Pérez de boucler cette opération. La nom d’Erling Haaland, qui lui ne sera pas gratuit, revient avec insistance dans les bureaux de la Casa Blanca, notamment car le Norvégien serait un apport plus logique dans la façon de jouer du Real. Le recrutement de Kylian Mbappé n’est plus autant une obsession que par le passé, et ça, l’international français le sent bien.

C’est pourquoi, selon Daniel Riolo, il n’est pas certain du tout que la signature de l’ancien monégasque à Madrid se fasse. Ni en fin de saison, ni un autre jour. C’est ce qu’a souligné le consultant de l’After RMC, réagissant également aux informations de la radio sportive, qui évoquait un accord financier pour que le PSG ne soit pas perdant si Mbappé s’en allait l’été prochain. « De quel accord pouvait-il s’agir? A part que Mbappé lâche du lest au niveau de l’oseille, je ne vois pas quelle sorte d’accord il pouvait y avoir à part ça. Là cela ressort, je suis un peu étonné. Mais je ne change pas d’avis par rapport à ce que je disais dès la réintégration de Kylian Mbappé, et même avant l’été puisque je savais qu’il ne partirait pas cet été et qu’il réintègrerait l’effectif. Globalement, tout peut se passer encore! Tout peut arriver! Que Mbappé décide, au début de l’année 2024, de prolonger aux mêmes conditions ou à des conditions différentes. J’en ai déjà parlé mais j’en suis de plus en plus convaincu. C’est que l’histoire du Real, elle était très claire et écrite mais je pense qu’on a foutu le livre à la poubelle. Je n’arrive plus à croire que c’est là-bas qu’il ira », a confié Daniel Riolo, qui n’a pas d’informations précises à ce sujet, mais a tout de même des échos qui laissent à penser que l’arrivée de Mbappé au Real Madrid n’est pas aussi garantie qu’on veut parfois bien le croire de l’autre côté des Pyrénées.