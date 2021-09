Griezmann était de trop, le Barça passe aux aveux

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Lors du dernier jour du mercato estival, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid ont trouvé un accord pour le prêt avec option d’achat d’Antoine Griezmann.

Deux après son départ de l’Atlético, le champion du monde 2018 est de retour chez les Colchoneros. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que Griezmann n’aura pas marqué de son empreinte l’histoire du FC Barcelone… bien au contraire. Dans l’ombre de Messi, l’international français n’a jamais réussi à s’imposer en Catalogne et revient donc là où il a brillé le plus fort, à l’Atlético de Madrid. Invité de l’émission Onze, diffusée sur Esport 3, le président barcelonais Joan Laporta a commenté le départ d’Antoine Griezmann. Si l’attitude du Français a toujours été impeccable selon le dirigeant du Barça, ce dernier estime que le natif de Mâcon n’était finalement pas fait pour Barcelone.

Les vérités de Laporta sur le départ de Griezmann

« Il n’a jamais eu une attitude critiquable. C’est un grand joueur. Il n’était pas fait pour notre système, mais il a toujours eu une bonne attitude. Footballistiquement, ce n’était pas un joueur dont nous avions besoin. Il aurait pu donner plus. La seule clause de son option d’achat, c’est qu’il doit jouer 50% des matches pour lesquels il est disponible » a lancé Joan Laporta. Et tandis que certains Socios du Barça reprochent à Griezmann de ne pas être parti plus tôt pour permettre de prolonger Lionel Messi, la réponse de Joan Laporta est sans appel. « Même sans Griezmann et même avec la baisse de salaire des capitaines, nous n’aurions pas pu garder Messi. Mais c’est important d’avoir baissé la masse salariale parce que la saison prochaine, nous pourrons être ambitieux » a-t-il expliqué. De quoi espérer de beaux jours à venir pour le FC Barcelone malgré les départs de Lionel Messi au Paris Saint-Germain et d’Antoine Griezmann à l’Atlético de Madrid.