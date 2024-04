Un attaquant du Real prend la parole ‍: « ‍Si Mbappé signe… ‍»

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Le Real Madrid se prépare à accueillir Kylian Mbappé. Et cela va faire des dégâts au sein du vestiaire, même si un joueur a bien voulu évoquer ce dossier sensible devant la presse.

Les discussions au sujet de la venue de Kylian Mbappé au Real Madrid sont de plus en plus ouvertes. Il n’y a clairement plus le même tabou qu’en fin d’année dernière quand il était interdit d’évoquer son nom alors que l’attaquant français était encore sous contrat avec le PSG. En marge du match que le club madrilène a disputé, et remporté face à l’Athletic Bilbao, c’est Rodrygo Goes qui a bien voulu évoquer le sujet. L’attaquant brésilien est pressenti pour être l’une des victimes principales si jamais Mbappé venait à rejoindre la Maison Blanche. Cela alors qu’il réalise une saison très intéressante, et confirme surtout une progression rectiligne sur ces dernières années. Néanmoins, l’ancien de Santos, comme Neymar, a reconnu que ce ne serait pas un problème… pour Carlo Ancelotti.

Rodrygo éjecté par Mbappé, c'est la tendance

« Mbappé au Real ? Je pense que c’est proche comme le disent les journalistes. Je vous fais confiance, mais je ne sais pas réellement ce qu’il se passe. Si Mbappé signe, je vais sur le banc ? Ce sera un problème de riche pour le manager. Moi, je suis seulement concentré sur le Real Madrid », a livré Rodrygo Goes. Une prise de position très « corporate » sur la façon dont l’arrivée du joueur du PSG serait appréhendé à Madrid, mais qui ne semble pas correspondre à ce qu’il pense réellement. Encore une fois dans la presse espagnole comme française ce lundi matin, le Brésilien est annoncé sur le départ pour cet été, afin de permettre au Real Madrid de faire de la place devant mais aussi de récupérer un joli pactole financier. Après avoir fait venir Kylian Mbappé pour zéro euro en terme d’indemnité de transfert, Florentino Pérez espère récupérer pas loin de 100 millions d’euros pour le buteur de la Seleçao de 23 ans. Une très bonne affaire comptable, même si les socios du Real se sont pris d’affection pour leur numéro 11 arrivé timidement au club en 2019 et qui n’a jamais fait de bruit négativement depuis.