Esp : Le joueur « extraordinaire » à Madrid n’est pas Benzema

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, le Real Madrid est sorti vainqueur du choc face au FC Séville grâce à des buts de Karim Benzema et de Vinicius Junior (2-1).

Mené au score en début de match, le Real Madrid est parvenu à réagir avec l’égalisation de Karim Benzema. C’est en toute fin de match que les Merengue ont décroché la victoire avec le but de Vinicius à l’approche du temps additionnel. Avec déjà 11 buts toutes compétitions confondues, l’ailier brésilien a enfin franchi un cap en se montrant de plus en plus adroit dans le dernier geste. Cela fait logiquement le bonheur de son entraîneur Carlo Ancelotti. Après le succès du Real Madrid face au club andalou, l’entraîneur italien de 62 ans a couvert Vinicius Junior de louanges, le qualifiant tout simplement de joueur « extraordinaire ».

le but de vinicius me rappel quelque chose… pic.twitter.com/ge5JxzcPd4 — . (@cosmohsky) November 28, 2021

« Un nul aurait été plus juste, mais le Real ne méritait pas de perdre. Vinicius est extraordinaire. C'est un joueur qui a quelque chose de spécial dans les pieds, dans son physique. Ce qui me surprend chez lui, c'est sa capacité à marquer des buts. Sa qualité individuelle en un contre un, on la connaissait, on savait qu'en dribbles et en vitesse, il était très fort. Mais ce qui surprend tout le monde, c'est sa capacité à marquer, qu'il n'avait pas avant. Savoir être décisif comme aujourd'hui (dimanche) quand tu n'as pas d'opportunités de t'illustrer dans ton point fort, le un contre un, c'est une autre étape pour devenir l'un des meilleurs du monde » a apprécié Carlo Ancelotti, qui se délecte des progrès incroyables réalisées par Vinicius ces derniers mois. Très régulièrement critiqué par les supporters du Real Madrid ainsi que par les observateurs de la Liga la saison dernière -à juste titre-, le Brésilien a fait preuve de résilience et de travail pour atteindre un niveau qui fait aujourd’hui de lui l’un des meilleurs joueurs du Real avec Karim Benzema.