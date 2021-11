Ballon d’Or : Zidane met la pression pour Benzema

Dans : Foot Mondial.

Encore décisif sous le maillot du Real Madrid face à Séville en Liga dimanche soir, Karim Benzema pourrait connaître un grand jour ce lundi 29 novembre lors de l’élection du Ballon d’Or 2021. Ce serait en tout cas la volonté de Zinédine Zidane.

Est-ce que le Real Madrid va avoir un nouveau Ballon d’Or au sein de son effectif ? La question doit être posée à quelques heures de la remise du trophée. Car après avoir longtemps poussé pour Cristiano Ronaldo et Luka Modric, tous les deux lauréats avec le maillot madrilène, le Real a fait tout son possible pour pousser KB9 vers les sommets. Alors qu’il réaliserait l’un de ses rêves d’enfant en soulevant le Ballon d’Or, comme le Brésilien Ronaldo, son idole, Benzema est en tout cas soutenu jusqu’au bout par les plus grands, et notamment par Zinédine Zidane. « En France, on a un joueur qui mérite de gagner ce Ballon d'Or, c’est Karim. C'est un moment important pour lui, j'espère qu'il pourra être récompensé », a lancé l’ancien entraîneur du Real Madrid sur Téléfoot.

En attendant de connaître le fin mot de l’histoire sur ce fameux Ballon d’Or 2021, qui a fait couler tant d’encre, Benzema a profité du match du Real contre Séville dimanche pour battre un autre record. Puisqu’en marquant une nouvelle fois, l'international français est devenu le meilleur buteur tricolore de l’histoire en clubs, avec 361 réalisations (295 avec le Real, 66 avec l’OL), devant Thierry Henry. Une nouvelle marque à son palmarès qui ne va pas lui servir à grand-chose dans la course au si prestigieux trophée de France Football. Vu que les votes sont clos depuis plusieurs semaines maintenant. Et d’ailleurs, d’après les dernières rumeurs lancées par le journal espagnol Marca, Benzema sait que le Ballon d’Or ne sera pas pour lui cette année, vu que Lionel Messi serait sacré devant Robert Lewandowski… Un classement qui sera à confirmer lundi soir, lors de la cérémonie organisée au Théâtre du Châtelet à Paris, où l’un des meilleurs joueurs au monde aura un grand sourire. Reste à savoir qui sera l’heureux élu.