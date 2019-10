Barça : Griezmann s'offre un Clasico à New York, quelle surprise...

Dans : Liga, Foot Europeen.

Pas de Clasico en Espagne en raison de vives tensions politiques, ce qui a provoqué l’annulation par les instances du match entre le FC Barcelone et le Real Madrid prévu samedi dernier. Résultat, un trou inattendu dans le calendrier pour les joueurs. Pile au moment où la saison NBA démarre… Un détail qui a tout de suite sauté aux yeux d’Antoine Griezmann, parti immédiatement faire un aller-retour pour aller voir le derby de New York entre les Nets et les Knicks. Une spécialité pour l’attaquant français, même si le voyage en un délai si court peut toujours provoquer de la fatigue. Pas de quoi en revanche provoquer une polémique à Barcelone, où Ernesto Valverde a feinté la surprise quand les journalistes lui ont posé la question.

« Je comprends que le temps libre sert à profiter et quiconque fait ce qu’il veut dans les limites. En tout cas, merci pour l’information, parce que je ne savais pas », a livré l’entraineur barcelonais avant le match de son équipe, ce mardi face à la Real Sociedad. Bien évidemment, les clubs sont tout à fait au courant des déplacements à l’étranger de leurs stars, qui ne peuvent pas se rendre à un tel évènement incognito, mais cela évite au moins d’avoir à évoquer de possibles réticences à ce sujet devant les médias.