Esp : Umtiti contre le Barça, le bras de fer est bien lancé

Dans : Liga.

Peu épargné par les blessures, le Français Samuel Umtiti n’entre plus dans les plans du FC Barcelone. Mais le défenseur central refuse de se laisser pousser vers la sortie.

Grande trouvaille du mercato estival 2016, Samuel Umtiti est désormais considéré comme un indésirable au FC Barcelone. Le défenseur central de 26 ans n’a plus le rendement aperçu pour ses débuts en Catalogne. Et pour cause, le Français passe la majeure partie de ses saisons à l’infirmerie, à tenter de soigner ses blessures récurrentes au genou. Pendant ce temps-là, le Barça, affaibli financièrement par la crise sanitaire, perd patience et se dit qu’un départ serait la meilleure solution. Ces rumeurs n’ont pas échappé à Umtiti mais d’après le média local Sport, l’ancien Lyonnais fait la sourde oreille.

En effet, le Blaugrana refuse d’entendre parler d’un départ et croit toujours en son retour en forme dans le onze de départ. Il faut dire que le champion du monde possède un contrat confortable jusqu’en 2023. Dans ces conditions, le défenseur central n’a aucun intérêt à quitter Barcelone, une ville où il développerait actuellement des projets personnels. Voilà qui annonce un bras de fer avec le Barça qui, malgré le refus de son joueur, tente quand même de lui trouver un point de chute. Y compris en prêt, à condition que le club qui l’accueille paye l’intégralité de son gros salaire. Confiante, la direction travaille déjà sur le recrutement du Citizen Eric Garcia en pensant remplacer Umtiti. C'est pourtant très mal parti...