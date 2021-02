Esp : Messi prolongé, le Barça lance une remontada

Dans : Liga.

Bientôt en fin de contrat au FC Barcelone, Lionel Messi semblait clairement se diriger vers la sortie. Et peut-être vers le Paris Saint-Germain. Mais la tendance pourrait bien s’inverser si l’on en croit la presse espagnole.

Le 7 mars prochain, soit dans un peu plus d’une semaine, le FC Barcelone connaîtra le nom de son futur président. Celui qui, à peine élu, s’empressera probablement de contacter Lionel Messi pour le convaincre de rester. Mais la tâche sera peut-être moins difficile que prévu pour ce dirigeant. En effet, l’attaquant en fin de contrat au Barça ne serait plus dans le même état d’esprit que l’été dernier, lorsqu’il souhaitait absolument partir. Alors que l’équipe n’est pas au niveau espéré et que le club traverse une crise financière, l’Argentin n’exclut pas de prolonger son bail. Messi attendrait simplement que le prochain président lui présente un projet sportif ambitieux et qui permettra au Barça de remporter des titres majeurs dès la saison prochaine. Ce qui passerait par le recrutement de joueurs de haut niveau.

La nouvelle direction en aura-t-elle les moyens ? Possible, car le quotidien Marca laisse entendre que le sextuple Ballon d’Or serait prêt à faire un effort sur son salaire pour aider ses supérieurs. Des sources du club sentiraient un capitaine plus réceptif à l’idée de poursuivre l’aventure. Et ses proches ne seraient plus certains de le voir partir cet été. Bien sûr, Messi n’a pas encore pris sa décision. Mais la tendance semble s’inverser en défaveur du Paris Saint-Germain, dont l’opération séduction dans les médias, tout comme la fameuse Une de France Football, n’aurait pas du tout plu au principal intéressé. L'avenir de Lionel Messi est donc toujours aussi incertain alors que la date finale de son contrat s'approche de plus en plus. Bien malin celui qui peut savoir comment tout cela va se terminer entre la Pulga et le FC Barcelone, même si l'été dernier le sextuple Ballon d'Or avait clairement fait par de ses intentions.