Jude Bellingham, le milieu du siècle au Real Madrid

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un doublé contre Gérone, mais sorti sur blessure, Jude Bellingham a confirmé sa saison grandiose avec le Real Madrid. L'Anglais a déjà marqué l'histoire du club madrilène en devenant le meilleur buteur pour un milieu de terrain au XXIe siècle, sur une saison.

Jude Bellingham ne cesse d'impressionner depuis le début de la saison. Si le Real Madrid n'a pas remplacé Karim Benzema, l'ancien joueur du Borussia Dortmund parvient à faire oublier la gloire française aux abonnés de Santiago Bernabéu. En inscrivant un doublé contre Gérone pour le compte de la 24e journée de la Liga, l'Anglais a porté son total à 16 réalisations en championnat, consolidant sa place de meilleur buteur. Au total, le joueur de 20 ans a inscrit 20 buts depuis son arrivée en Espagne. D'après Opta, c'est d'ores et déjà le plus haut total pour un milieu de terrain du Real Madrid au XXIe siècle, sur une saison. Le précédent record était détenu par James Rodriguez, buteur à 13 reprises en Liga lors de la saison 2014/2015. Désormais, Bellingham a une légende des Merengues dans le viseur.

Bellingham bientôt plus fort que Fernando Hierro ?

15 - Centrocampistas del @realmadrid con más goles en una misma temporada en @LaLiga en el siglo XXI:



15 - JUDE BELLINGHAM 2023/24 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

13 - James Rodríguez 2014/15 🇨🇴

10 - Isco Alarcón 2016/17 🇪🇸



Estelar. 💫 pic.twitter.com/rVebw84TWQ — OptaJose (@OptaJose) February 10, 2024

S'il continue sur sa lancée, Jude Bellingham pourrait bien effacer les records de toutes les anciennes légendes du Real Madrid. Pour le moment, le milieu de terrain qui a inscrit le plus de buts sur une seule saison est Fernando Hierro. L'ancien capitaine emblématique du club de la Maison Blanche avait marqué 21 fois lors de la saison 1991-1992, terminant ainsi deuxième du classement du Pichichi. Au total, il avait trouvé le chemin des filets à 26 reprises. Bellingham n'est donc plus qu'à 6 longueurs de Hierro. Compte tenu de sa forme actuelle et de celle du Real Madrid, malgré les cascades de blessés, l'international avec les Three Lions (27 sélections) a toutes les chances de battre ce record, pour sa première saison à Madrid. Une véritable prouesse de la part du milieu de terrain, même si pour cela, il faudra patienter. Car on l'a appris ce dimanche, Jude Bellingham souffre d'une grosse entorse à la cheville gauche et sera absent plusieurs matchs avec Madrid.