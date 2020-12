Esp : Le Barça en crise, les joueurs ont trouvé le coupable

Dans : Liga.

En difficulté depuis le début de la saison, le FC Barcelone a confirmé sa mauvaise passe en s’inclinant lourdement à domicile contre la Juventus Turin (0-3) mardi en Ligue des Champions. De quoi créer des tensions dans le vestiaire où les critiques se dirigent vers un acteur.

Ça va vraiment mal au FC Barcelone. Déjà distancé en Liga et quasi certain de ne pas disputer la course au titre, le club catalan peut à peine se consoler avec sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Certes, les Blaugrana avaient rapidement obtenu leur billet mais ont perdu la première place du groupe à la dernière journée, avec une cinglante défaite contre la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo au Camp Nou. Nouvelle preuve que ce Barça est irrégulier et surtout imprévisible. Certains n’hésitent pas à pointer du doigt Lionel Messi et son manque d’implication. Mais il est clair que l’Argentin n’est pas le principal problème compte tenu de la faiblesse générale de l’équipe.

Les Blaugrana en sont bien conscients et ciblent plutôt Ronald Koeman. Selon les informations du quotidien local Sport, une partie du vestiaire critique les choix tactiques de l’entraîneur. Le technicien serait apprécié en tant qu’homme, mais certains estimeraient que son schéma en 4-2-3-1, mis en place pour aligner Messi, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho derrière un attaquant, n’est pas compatible avec la philosophie du Barça. Ce système couperait l’équipe en deux selon les mécontents, qui regretteraient le départ de Luis Suarez, et qui auraient demandé au Néerlandais de revenir en 4-3-3. Pour le moment, Koeman campe sur ses positions, lui qui ne devrait pas être licencié avant les élections présidentielles prévues en janvier.