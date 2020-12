FC Barcelone: Messi vs Ronaldo, il refuse de choisir

Dans : Foot Europeen.

Interrogé sur le duel Lionel Messi / Cristiano Ronaldo avant leur retrouvailles de mardi soir, l'entraîneur du Barça n'a pas voulu trancher.

La rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo restera sans doute comme étant la plus importante de l'histoire du football. Depuis la fin des années 2000, les deux attaquants sont au sommet et se disputent chaque saison le titre de meilleur joueur du monde. Même si les années passent, les deux stars continuent d'affoler les compteurs. Si l'Argentin accuse légèrement le coup en ce début de saison avec 4 buts en 10 matchs, on peut légitimement penser que ses performances sont influencées par le flou autour de son avenir au Barça. De son côté, Cristiano Ronaldo est toujours aussi impressionnant. Malgré une absence pour cause de COVID, le joueur de la Juve a marqué 8 buts en 6 matchs toutes compétitions confondues, portant son total en carrière à 750 réalisations. Interrogé à leur sujet en conférence de presse, l'entraîneur du FC Barcelone Ronald Koeman a botté en touche au moment de choisir l'un ou l'autre.

«J'admire les deux ! D'abord, c'est fantastique que ces deux joueurs soient restés autant de temps à ce niveau, sur le toit du monde. Ce sont les deux meilleurs joueurs sur les 10-15 dernières années, ils sont restés performants pendant tout ce temps. Ils sont différents, mais tous deux ont des statistiques incroyables, que ce soit pour les trophées individuels, victoires... J'admire les deux, parce qu'ils nous ont offert tant de superbes soirées avec des buts et des triplés... J'espère que l'on pourra profiter de leur rivalité une fois de plus » a déclaré le coach blaugrana. Une déclaration étonnante quand on sait qu'à l'accoutumée, la tendance à Barcelone est plutôt de placer Lionel Messi sur un piédestal, bien au dessus de son rival portugais. Peut-être est-ce là encore un signe que le divorce entre le Barça et son capitaine est déjà consommé. Quoiqu'il en soit, les deux géants s'affronteront une nouvelle fois mardi soir lors du choc entre le FC Barcelone et la Juventus.