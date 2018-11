Real Madrid : Santiago Solari maintenu jusqu'à la fin de la saison !

Dans : Liga, Foot Europeen.

Les médias espagnols l’avaient annoncé : c’est durant la trêve internationale que le Real Madrid allait définitivement trancher concernant l’identité de son entraîneur pour la fin de la saison. Et selon les informations obtenues par Sky Sports, Florentino Pérez a enfin pris sa décision.

Effectivement, le média britannique affirme que Santiago Solari, qui totalise 4 victoires en 4 matchs depuis sa prise de fonction le 29 octobre, va rester. C’est donc la fin des espoirs pour Leonardo Jardim, qui faisait partie des courtisans. Antonio Conte, Mauricio Pochettino et Roberto Martinez étaient également ciblés par l’état-major du Real Madrid. Mais en interne, on est visiblement ravi du bilan de Santiago Solari, lequel n’aura donc plus l’étiquette « d’intérimaire » désormais.