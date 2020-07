Esp : Des stats humiliantes pour Lemar, l’Atletico dit stop

Dans : Liga.

Depuis sa signature à l’été 2018, Thomas Lemar n’a jamais répondu aux attentes de l’Atlético Madrid. Une fois de plus, son nom alimentera les rumeurs de transferts…

Pour Thomas Lemar (24 ans), l’interruption de la saison à cause de l’épidémie du coronavirus aurait pu devenir bénéfique. Le milieu offensif, recruté pour 72 millions d’euros à Monaco, et décevant depuis son arrivée en 2018, avait l’opportunité de faire le point puis de se relancer dans un contexte plus favorable. En effet, le Français pouvait évoluer sans public et donc avec moins de pression sur les épaules. Et surtout, un temps de jeu supérieur lui tendait les bras grâce aux cinq changements par match autorisés. Des conditions malheureusement insuffisantes… Car sur les 11 rencontres de Liga disputées depuis la reprise, Lemar n’a joué que 112 minutes, pour une seule titularisation.

Certains jeunes du centre de formation ont été privilégiés au détriment de l’ancien Caennais, qui a terminé la saison avec 0 but et 0 passe décisive en championnat. Pire, les Colchoneros n’ont jamais trouvé le chemin des filets en 2020 avec le champion du monde sur le terrain… Autant dire que l’entraîneur Diego Simeone, qui l’a pourtant soutenu à plusieurs reprises dans ses conférences de presse, ne lui offrira qu’un rôle secondaire pour terminer la saison de Ligue des Champions. Et ensuite ? D’après Mundo Deportivo, comme l’hiver dernier, Lemar sera de nouveau poussé vers la sortie. La tâche s’annonce compliquée pour l’Atlético Madrid, qui espère toujours récupérer une bonne partie de l’argent investi sur son flop.