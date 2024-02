Présentation de Mbappé à la Cristiano Ronaldo, le Real s'enflamme

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid n'a jamais semblé en aussi bonne voie. Chez les Merengue, on prépare déjà sa venue en grandes pompes.

En fin de contrat avec le PSG, Kylian Mbappé a, selon certaines sources bien informées, décidé de quitter le club de la capitale pour réaliser son rêve d'enfance et jouer pour le Real Madrid. S'il faut maintenant boucler les négociations, ce qui ne s'annonce pas de tout repos pour les Merengue, son arrivée est donc en très bonne voie. La Casa Blanca a encore quelques mois pour préparer sa signature et régaler ses fans, qui se feront un plaisir d'accueillir Kylian Mbappé l'été prochain. Le directeur adjoint de Marca vient d'ailleurs de donner des détails sur ce que serait la présentation du crack de 25 ans au Real Madrid.

Mbappé, ce sera historique

Carlos Carpio, pour qui l'arrivée de Mbappé au Real Madrid ne fait plus trop de doutes, a en effet indiqué ces dernières heures : « Le Real Madrid envisage de faire une méga-présentation au Santiago Bernabéu. Je pense que ce serait l'une des premières grandes choses de faite au nouveau Bernabéu, de présenter le meilleur joueur du monde. C'est le plan de Florentino depuis longtemps ». Nul doute que ce moment serait historique pour le Real Madrid et que les retombées économiques, avec les ventes de places mais aussi de maillots casseraient quelques records chez les Merengue. Plus que quelques jours ou semaines d'attente avant de savoir si Mbappé portera bien la tunique madrilène à partir de la saison prochaine. Tout est déjà prêt pour lui. Avant cela, Kylian Mbappé aura un exercice 2023-2024 à finir avec le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale espère bien briller sur la scène nationale mais aussi européenne. Ce mercredi soir, le Français aura une nouvelle occasion de briller en Ligue des champions face à la Real Sociedad au Parc des Princes.