Mercato : Simeone confirme, l’Atlético ne veut plus de Lemar

Dans : Liga.

Décevant depuis son arrivée à l’été 2018, Thomas Lemar pourrait quitter l’Atlético Madrid cet hiver. Ses agents tentent de lui trouver une porte de sortie.

La situation de l’Atlético Madrid n’est pas simple. En l’absence de Diego Costa blessé, le club madrilène espère la signature d’un attaquant. On parle d’un accord avec le Parisien Edinson Cavani, dont les dirigeants attendent une indemnité de transfert pour ses derniers mois de contrat. Le montant réclamé n’est sûrement pas énorme mais les Colchoneros, en difficulté avec le fair-play financier, doivent vendre avant de recruter. C’est pourquoi tous les regards se tournent vers Thomas Lemar, le flop à 72 M€ de l’été 2018 dont l’Atlético aimerait se débarrasser. Interrogé sur le cas du milieu français ce vendredi, le coach Diego Simeone a reconnu que le clan du joueur préparait un départ.

« Les faits parlent d'eux-mêmes, mieux que les mots. Lemar est un joueur important qui n'a pas été en mesure de démontrer tout son football, pourtant il a des capacités que d'autres n'ont pas. J'espère qu'il aura une bonne période à son retour de blessure. Maintenant, si Lemar peut rester ou non... On sait que ses représentants travaillent très bien, a glissé l’Argentin. Et les clubs travaillent selon leurs besoins. Pour ma part, je parle du sportif. Sous mes ordres, quand il était disponible, il a plus joué que l'inverse. J'ai toujours été enthousiaste concernant ses qualités. Mais il n'a pas pu répondre aux attentes. » Annoncé dans le viseur de l’Olympique Lyonnais, l’ancien Monégasque a davantage de chances d’atterrir à Tottenham, où le manager José Mourinho serait intéressé.