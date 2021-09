Esp : Andrea Pirlo futur entraîneur de Barcelone ?

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

En pleine crise après sa défaite contre Benfica mercredi soir en Ligue des Champions (3-0), le FC Barcelone s’apprête à virer Ronald Koeman.

Après la défaite de son équipe, la deuxième en deux journées de Ligue des Champions, l’entraîneur néerlandais du FC Barcelone refusait d’évoquer publiquement une démission. Ronald Koeman s’accroche à son siège, mais il devrait être licencié dans les prochains jours par Joan Laporta. Le président du Barça, qui n’a jamais été un grand fan de Ronald Koeman, ne peut plus se permettre de garder le Néerlandais en poste après de tels résultats. C’est ainsi que selon les informations obtenues par Catalunya Radio, il s’est activement mis en quête d’un nouvel entraîneur. Et la piste Andrea Pirlo est chaude. L’ancien coach de la Juventus Turin a un profil qui plaît à la direction du Barça, malgré son échec en Série A.

Xavi et Roberto Martinez pas disponibles

D’autres noms sont évoqués pour la succession de Ronald Koeman, mais il s’agit de pistes beaucoup plus complexes à finaliser. Xavi est par exemple cité, mais l’ex-capitaine du FC Barcelone et de la sélection espagnole est sous contrat avec le club qatari d’Al-Sadd. Roberto Martinez a également un profil attractif pour la direction barcelonaise. Mais là aussi, il s’agit d’un entraîneur sous contrat puisque Robert Martinez est à la tête de la sélection belge et n’a pas l’intention de s’en aller avant la Coupe du Monde au Qatar en 2022. Autant dire que pour Joan Laporta, les choix ne sont pas donc légions, d’autant que les grands entraîneurs libres ne courent pas les rues. Il y a bien Zinedine Zidane, mais il est évidemment impensable de voir l’ancien coach du Real Madrid au Barça. Antonio Conte, champion d’Italie avec l’Inter Milan la saison dernière, est également sans club. Problème, sa philosophie de jeu et son style très court-termisme ne colle absolument pas avec l’ADN du Barça…