Esp : Pour séduire Setién, Griezmann a sorti le grand jeu

Dans : Liga.

Comme tous les joueurs du FC Barcelone ou presque, Antoine Griezmann ne peut plus compter sur le crédit obtenu avec l’ancien entraîneur Ernesto Valverde. Du coup, le Français se montre à l’entraînement.

Comme on dit à chaque changement d’entraîneur, les cartes sont redistribuées au FC Barcelone. Bien sûr, certains sont beaucoup moins menacés que d’autres. On pense notamment à Lionel Messi, Gerard Piqué, Jordi Alba ou au gardien Marc-André ter Stegen qui n’ont pas beaucoup de soucis à se faire. Quant aux autres, l’arrivée de Quique Setién risque de leur mettre un petit coup de pression. C’est notamment le cas d’Antoine Griezmann qui, malgré des débuts plutôt intéressants, ne s’est pas encore rendu indispensable. Alors dès les premières séances d’entraînement, l’international tricolore a voulu en mettre plein la vue au nouveau coach avec un joli but inscrit.

Même le community manager du Barça n’a pas résisté à la tentation de relayer ce beau geste sur Twitter. Il en faudra beaucoup plus pour s’installer définitivement dans le onze de départ, mais Griezmann est sûrement conscient de la situation. Son compatriote Ousmane Dembélé reviendra de blessure dans les prochaines semaines. Mais surtout, l’avant-centre titulaire Luis Suarez est absent jusqu’en mai. A priori, l’ancien joueur de l’Atletico Madrid est le candidat idéal pour remplacer l’Uruguayen dans l’équipe, et dans les combinaisons avec Messi. Le champion du monde sera donc attendu pendant cette deuxième partie de saison.