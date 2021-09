Barça : Koeman refuse de partir, Laporta va le virer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Deux semaines après sa lourde défaite contre le Bayern Munich, le FC Barcelone a subi un nouveau revers en Ligue des Champions, cette fois face à Benfica (3-0).

La situation est grave pour le FC Barcelone, monument en grand danger dans ce début de Ligue des Champions. Avec zéro point en deux matchs et une différence de but de -6, le club blaugrana se retrouve dans une situation périlleuse. En toute logique, l’entraîneur Ronald Koeman est en danger. Ce jeudi, la presse barcelonaise n’épargne pas le coach néerlandais, plus que jamais sur la sellette. Néanmoins, Ronald Koeman n’a pas l’intention de démissionner. C’est tout du moins ce qu’il a sous-entendu après la défaite du FC Barcelone contre le Benfica Lisbonne mercredi, affirmant que le sort de son avenir n’était pas entre ses mains.

Koeman estime que les joueurs sont derrière lui

« Je pense que pour n'importe quel entraîneur c'est toujours difficile de perdre deux matchs de suite de Ligue des champions. Il faut être réaliste et comprendre que c'est une situation délicate. Il faut essayer de donner du temps à cette équipe et changer les choses. En fin de compte, le coupable, c'est l'entraîneur, mais je pense que notre approche était bonne. Je me sens soutenu par mes joueurs et leur attitude. Et par le club ? Je ne sais pas. Je ne peux rien dire sur mon avenir car je ne sais pas ce que le club pense. Ce n'est pas entre mes mains, on verra. Je ne vais pas discuter du niveau de cette équipe. Tout le monde sait quel est le problème du Barça aujourd'hui. Nous ne pouvons pas comparer ce Barça avec celui d'il y a quelques années. Pour moi, c'est clair comme de l'eau » a lancé Ronald Koeman, très cash sur le niveau de son équipe mais qui ne se remet pas en cause pour autant et qui n’a aucunement l’intention de faire le cadeau de sa démission au président du FC Barcelone, Joan Laporta.

Robert Martinez et Xavi cités

Ce dernier va donc devoir prendre ses responsabilités, et selon Sport, c'est ce qu'il s'apprête à faire. Le légendaire buteur de Wembley va donc prendre la porte dans les prochaines heures, affirme le journal catalan, qui évoque déjà les premières pistes pour lui succéder. Robert Martinez, sélectionneur de la Belgique, et Xavi, sont cités, même si les deux seront difficiles à déloger de leur contrat actuel.