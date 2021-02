Barça : Griezmann et Piqué s’insultent, la meilleure action contre le PSG

Dans : Liga.

Pendant la déroute contre le Paris Saint-Germain (1-4) en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions mardi, les Barcelonais Antoine Griezmann et Gerard Piqué ont échangé des insultes. Une scène qui n’a pas dérangé leur entraîneur Ronald Koeman. Au contraire !

Totalement surclassés par le Paris Saint-Germain au Camp Nou, les joueurs du FC Barcelone avaient de quoi être frustrés. Les Blaugrana, habitués à dérouler de longues séquences de possession, étaient parfois incapables de sortir du pressing parisien. Ce qui a fini par provoquer la colère de Gerard Piqué. Le défenseur central a en effet reproché à Antoine Griezmann de se positionner trop haut et de ne pas suffisamment conserver le ballon. Mais la remarque n’a pas du plu à l’attaquant français et les deux coéquipiers se sont insultés, offrant sur un plateau une polémique à la presse locale.

Autant dire que Ronald Koeman ne pouvait pas échapper à cet épisode en conférence de presse ce samedi. Mais à la surprise générale, l’entraîneur du Barça s’est dit satisfait de l’échange tendu entre ses joueurs. « Pendant un match, il y a beaucoup d'émotions et il y a toujours des choses qui ne peuvent pas être acceptées. C'est bien qu'il y ait des gens comme ça dans l'équipe, s’est réjoui le Néerlandais. Ce sont des moments de fortes tensions dans un match. Si cela se produit pendant un match, je n'ai pas de problème, j'aime ça, mais il faut ensuite se parler. Je n'aime pas qu'on se taise et qu'on regarde ce qui se passe. » Ce qui a dû arriver plus d’une fois cette saison…