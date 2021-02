Barça : Piqué et Griezmann, l'incroyable clash royal !

Dans : Ligue des Champions.

La déroute du FC Barcelone contre le PSG aura des effets durables au sein de la formation espagnole. Pour preuve les graves injures que se sont lancées Griezmann et Piqué.

On ne sait pas ce qu’il adviendra lors du match retour entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone dans un peu moins d’un mois au Parc des Princes, mais c’est une évidence, Ronald Koeman va avoir du travail au moment de retrouver son groupe à l'entraînement ce mercredi. Car face à la démonstration du PSG, son équipe a explosé, et deux joueurs ont même totalement craqué, Antoine Griezmann et Gerard Piqué, lequel faisait son retour après une absence sur blessure de plusieurs semaines. Et les deux stars du Barça n’ont même pas eu besoin d’attendre la fin du match pour en découdre verbalement. Huis clos oblige, on entendait bien les joueurs, et le dialogue entre le défenseur espagnol et le champion du monde français n’a évidemment pas échappé aux médias espagnols. Tout se passe à la 38e minute du match, alors que le PSG vient d’obtenir un corner et que le score est toujours de 1-1.

C’est Gerard Piqué qui ouvre le bal en reprochant à ses coéquipiers, notamment les attaquants, de « jouer trop haut et de ne pas conserver le ballon ». En réponse à Piqué, Antoine Griezmann lui répond : « tranquille, tranquille, arrête de gueuler ». Et là subitement le ton est subitement monté entre les deux joueurs, les mamans de Piqué et de Griezmann étant mêlées à la joute verbale à base de « cha… de ta mère » et autres propos injurieux, PIué lançant même un « « Put... de ta mère, on court comme des fous ». Tout cela sur un ton qui ne laisse pas la place à la rigolade. Les deux stars du FC Barcelone, qui avaient pourtant collaboré lors du fameux reportage sur le possible départ de Griezmann au Barça en 2018, ne sont visiblement plus sur la même longueur d'onde, il est vrai que le décalage entre le PSG et le Barça avait de quoi faire mal dans les têtes.