Barça : Ansu Fati sacrifié pour faire revenir Leo Messi ?

Par Corentin Facy

Prêt à tout pour faire revenir Lionel Messi, Barcelone a l’intention de sacrifier sa pépite Ansu Fati pour rendre possible le retour de l’Argentin du PSG.

En difficulté depuis la prise de fonctions de Xavi, Ansu Fati est rarement titulaire avec le FC Barcelone ces dernières semaines. Les statistiques de l’international espagnol, auteur de 7 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, ne sont pas vraiment en adéquation avec son statut et un départ lors du prochain mercato est fortement envisagé.

Le Barça va vendre Ansu Fati en Premier League

A en croire les informations du journal Sport, l’état-major du Barça n’a pas l’intention de conserver son attaquant de 20 ans lors du prochain mercato. Il n’est pas non plus question pour l’actuel leader du championnat d’Espagne de brader sa pépite, sous contrat jusqu’en juin 2027. Des discussions ont ainsi vu le jour ces derniers temps entre le club blaugrana et Jorge Mendes, l’agent d’Ansu Fati.

A cette occasion le célèbre agent portugais a assuré au Barça qu’il serait en mesure de ramener une offre avoisinant les 70 millions d’euros en provenance d’un club de Premier League durant le mercato estival. A ce prix, le FC Barcelone ne discutera pas et acceptera de vendre son joueur car pour le club catalan, il est urgent de récupérer du cash dans le but de faire revenir l’idole du club, Lionel Messi. Certes, le n°30 du Paris Saint-Germain est en fin de contrat, ce qui signifie que le FC Barcelone n’aura pas besoin de payer de transfert pour faire revenir La Pulga.

Le Barça obnubilé par le retour de Messi

Mais pour s’acquitter du futur salaire de l’Argentin, le futur champion d’Espagne doit récupérer de l’argent, raison pour laquelle l’ancienne Masia du club va être convertie… en musée Lionel Messi. On l’a bien compris, tous les moyens sont bons pour faire des économies, créer de nouvelles recettes et ainsi permettre de faire revenir le champion du monde 2022 dans son club de cœur. D’autant que le Barça en a bien conscience, le retour de Lionel Messi sera très bon pour les finances du club d’un point de vue marketing.