Esp : Jules Koundé disjoncte, sa popularité explose

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Mardi soir, le FC Barcelone a accroché Séville à Sanchez Pizjuan (1-1) au terme d’un match équilibré qui a vu Jules Koundé se fait exclure.

Peu après l’heure de jeu, le défenseur du FC Séville et de l’Equipe de France a pété les plombs en lançant un ballon à bout portant au visage de Jordi Alba. Jules Koundé n’a pas vraiment apprécié que le latéral gauche du Barça le pousse alors que le ballon ainsi que les deux joueurs étaient en dehors des limites du terrain. Sanguin et très impulsif, Jules Koundé a commis une erreur de jeunesse en se rebellant, ce qui lui a valu un carton rouge logique. Cela n’a pas eu d’incidence directe sur le résultat du match. En revanche, la cote de popularité de Jules Koundé a brutalement grimpé malgré le mauvais geste du défenseur français. Et pour cause, les supporters du Real Madrid ont très largement apprécié, tout autant que certains fans du Barça, qui ne supportent plus Jordi Alba depuis un certain temps.

Merci Jules Koundé tout supporter du Barça rêvait de faire ça un jour. En plus tu aides le Barça — Masian (@MasianFcb) December 21, 2021

« Koundé il a fait ce dont rêve beaucoup de Madrilènes », « Monsieur Koundé a enfin réalisé ce que le monde entier rêve de faire à Alba. La légion d’honneur et une place au Real Madrid pour ce roi », « Koundé a fait ce que des millions de supporters du Barça rêvent de faire (pas avec un ballon par contre). Merci Koundé » ou encore « Koundé ton contrat t'attends à Madrid, ça fait trop longtemps y'as pas eu de bagarre générale dans les classico ça me manque » pouvait-on lire sur les réseaux sociaux après le craquage de Jules Koundé pendant le match entre le Barça et le FC Séville. En revanche, ce geste a nettement moins fait rire son entraîneur Julen Lopetegui, qui regrette que le Français soit tombé dans le piège dressé par Jordi Alba.

Une grosse suspension à venir pour Koundé

« Il sait qu'il a eu tort, il n'y avait pas grand-chose à dire non plus. Il s'est emporté. C'est une question d'âge mais je suis sûr que ça ne l'affectera pas trop car il est jeune. C'est une mauvaise journée. Ça vous arrive, ça m'arrive, c'est une mauvaise journée au travail. Il en est conscient. Il est très intelligent, très jeune et, aussi jeune qu'il soit, il fait parfois des erreurs. Il est tombé dans le piège de l'adversaire » a regretté l’entraîneur du FC Séville, conscient qu’il va maintenant devoir composer sans Jules Koundé pendant plusieurs matchs. Et pour cause, spécialiste de l’arbitrage espagnol, Iturralde González a indiqué au micro de la Cadena SER que selon lui, Jules Koundé devrait écoper au minimum d’une suspension de quatre matchs fermes.