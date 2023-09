Arbitre corrompu, le Real lance de graves accusations

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Pendant le derby perdu face à l’Atlético Madrid (3-1) dimanche soir, la chaîne officielle du Real Madrid a totalement dérapé. Le journaliste aux commentaires a ouvertement accusé l’arbitre Alberola Rojas de corruption.

Sur la chaîne officielle du Real Madrid, la défaite dans le derby est très mal passée. Le commentateur de Real Madrid TV s’est lâché contre l’arbitre Alberola Rojas qu’il juge coupable de trois erreurs grossières. En plus du premier but d’Alvaro Morata, qui selon lui n’aurait pas dû être accordé à cause d’une faute sur Jude Bellingham, le journaliste ne comprend pas l’annulation du but d’Eduardo Camavinga pour un hors-jeu d’Antonio Rüdiger, ni comment José Maria Giménez a pu échapper à l’expulsion après un tacle sur Rodrygo.

La référence à Negreira

Un scénario pourtant prévisible selon le commentateur qui a cité le nom de José Maria Enriquez Negreira, l’ancien responsable des arbitres accusé de corruption dans l’affaire du FC Barcelone. « Quand nous avons su qui allait être l'arbitre, nous savions ce qui allait se passer, a-t-il lâché l’antenne. Ils commettent à nouveau les mêmes erreurs grossières avec le Real Madrid. Cet arbitre, rappelons-le, fait partie de ceux qui engagent les services du fils d'Enriquez Negreira. Même si le juge a parlé de corruption systémique, ces arbitres continuent de pratiquer. Il n'a même pas le niveau pour arbitrer des matchs régionaux. »

« Il est intolérable qu’une telle dureté soit autorisée à l’égard de Bellingham, a ajouté le journaliste. Alberola est un autre de la Ligue Negreira. Et personne n'en parlera dans la presse, comme cela s'est produit avec la main de Felipe Monteiro qui a fini par donner la Liga à l'Atlético (en 2021). C'est vraiment dommage. Un scandale. Il y a trois actions qui déterminent complètement le match. L'arbitre ne voulait pas revenir en arrière pour voir l’origine du jeu. En revanche, il l'a fait lors d'un match Athletic - Barcelone au cours duquel Muniain a touché le ballon avec sa main. »

GIMENEZ N'A PAS EU CARTON ROUGE POURQUOI ?????? pic.twitter.com/nDTFvuV0cf — Gio CR7 (@ArobaseGiovanny) September 24, 2023

« Que doit faire Giménez pour être expulsé ? S'il l'attrape bien, il envoie Rodrygo à l'hôpital pour le reste de la saison. C’est le dernier défenseur, tous les facteurs appellent un carton rouge. Je trouve regrettable et très grave que la VAR n'entre pas non plus en action. Giménez doit sortir son revolver (pour être expulsé). Je ne veux pas penser à ce que diraient les paillassons de Jaume Roures (patron de Mediapro, le diffuseur de la Liga qui a acheté des parts de Barça Studio en 2022) si Rüdiger avait fait ça sur Griezmann. C'est le football espagnol, à vomir, que Madrid doit supporter », a accusé le commentateur du Real Madrid en roue libre.