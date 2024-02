Le futur coach du Barça prépare déjà sa présentation

Après l’annonce du départ de Xavi au terme de la saison, le FC Barcelone devra nommer un nouvel entraîneur. De nombreuses cibles potentielles sont énumérées dans les médias. Et parmi elles, un candidat préparerait déjà son arrivée sur le banc des Blaugrana.

Le FC Barcelone est fixé. Après la défaite à domicile contre Villarreal (5-3) le 27 janvier dernier, Xavi a annoncé son départ à la fin de saison. L’entraîneur catalan a bien conscience de ne pas répondre aux attentes et ne souhaite plus continuer à enfoncer son club de cœur. Le Barça va donc se lancer à la recherche d’un nouveau coach pour la saison prochaine. Sans surprise, de nombreuses pistes sont déjà citées dans les médias.

De Luis Enrique à Pep Guardiola, en passant par Mikel Arteta et Imanol Alguacil, tous feraient partie des potentiels successeurs de Xavi. Tout comme Hans-Dieter Flick. De son côté, l’Allemand a l’avantage d’être libre depuis septembre dernier, moment de son licenciement alors qu’il occupait le poste de sélectionneur de la Mannschaft. Et surtout, l’ancien entraîneur du Bayern Munich serait très intéressé par la perspective de diriger les Blaugrana.

TRUE✅ Hansi Flick is already learning Spanish. The former Coach of the German Nationalteam is looking for a new challenge in the summer and the job at FC Barcelona would appeal to him @BILD_Sport pic.twitter.com/RLdmuxN5Wi