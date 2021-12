Vitorino Hilton à l'ASSE, c'était une blague

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Nommé entraîneur de l'AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz sait que son enveloppe pour des renforts sera mince. Mais l'entraîneur des Verts ne fera pas n'importe quoi.

Claude Puel ayant été remplacé par Pascal Dupraz, ce dernier doit tout de même composer avec des soucis similaires à ceux de son prédécesseur, à savoir un effectif limité et un budget mercato plus que réduit. Alors, depuis 48 heures, une rumeur circulait du côté de Geoffroy-Guichard, à savoir que Vitorino Hilton pourrait sortir de sa retraite sportive et quitter son rôle de consultant pour Prime Video afin de reprendre du service sous les ordres de celui qui avait souhaité le faire venir lorsqu’il dirigeant Evian-Thonon-Gaillard. Agé de 44 ans, le défenseur semblait prêt à venir aider l’AS Saint-Étienne où les choix défensifs sont pour le moins maigres, même si cela était loin de provoquer un enthousiasme général chez les supporters des Verts, presque sidérés par ce bruit de couloir. Cependant, ce come-back de Vitorino Hilton ne se concrétisera pas.

Hilton à l'AS Saint-Étienne, une réponse virulente

Répondant au Progrès, une source proche de l’ASSE a confié que ces rumeurs sur la signature possible de Vitorino Hilton étaient tout simplement « des conneries », le joueur de 44 ans n'étant pas du tout sur les tablettes de Saint-Étienne. Autrement dit, l'ancien montpelliérain pourra éventuellement venir à Geoffroy-Guichard, mais ce sera uniquement dans un rôle de consultant pour le diffuseur officiel de la Ligue 1 et pas porter le maillot des Verts. Pascal Dupraz va devoir composer avec son vestiaire actuel, ce qu'il confirmera probablement ce mercredi à l'occasion de la conférence de presse de présentation. L'entraîneur de l'ASSE connaissait les règles avant de signer son CDD de six mois, il n'est donc pas surpris.