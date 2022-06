Vente ASSE : Olivier Markarian relance tout !

Dans : ASSE.

Souvent cité comme un potentiel candidat au rachat de l’ASSE, Olivier Markarian n’a pas baissé les bras et espère toujours devenir le futur propriétaire le club stéphanois.

Tandis que David Blitzer était ces dernières semaines le grand favori au rachat de l’ASSE, le nom d’Olivier Markarian fait de nouveau l’actualité à Saint-Etienne. Et pour cause, selon les informations de RMC, l’homme d’affaires originaire de Rhône-Alpes n’a pas baissé les bras. Il monte actuellement avec d’autres investisseurs de la région de Saint-Etienne un dossier, plus solide, de rachat de l’ASSE. Trop court financièrement pour assurer la pérennité des Verts lorsqu’il avait présenté son dossier tout seul, Olivier Markarian souhaite s’entourer de partenaires solides. Surtout, sa fortune est désormais bien plus adaptée au rachat de l’ASSE avec la relégation des Verts en Ligue 2.

La piste Markarian relancée pour la vente de l'ASSE

Sponsor de l’AS Saint-Etienne et membre du conseil de surveillance du club, Olivier Markarian a les faveurs de l’un des présidents en la personne de Roland Romeyer. En effet, ce dernier apprécie l’ancrage local de Markarian. En revanche, Bernard Caïazzo n’est pas un grand fan du dossier de l’homme d’affaires stéphanois, les deux hommes n’ayant jamais entretenu une bonne relation. Reste maintenant à voir si la piste Markarian aura les faveurs de la direction stéphanoise face au projet de Blitzer. Il faudra surtout que l’homme d’affaires américain, aux reins bien plus solides financièrement, soumette une offre officielle pour le rachat de l’ASSE. Ce qui n’est toujours pas le cas pour l’instant, malgré sa visite du centre d’entraînement des Verts et du stade Geoffroy-Guichard mi-juin.