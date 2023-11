Vente ASSE ‍: 15 millions et les deux présidents s'en vont ‍!

Dans : ASSE.

Par Claude Dautel

Annoncée depuis des années, la vente de l'AS Saint-Etienne pourrait se concrétiser dans les prochaines semaines. Caïazzo et Romeyer sont désormais prêts à quitter les Verts.

C'est un serpent de mer qui ressort à intervalles réguliers, mais cette fois cela pourrait être la bonne. Bernard Lions affirme que cette fois les deux co-présidents des Verts ont décidé que l'heure était venue d'enfin vendre l'ASSE. Il y a deux ans et demi, alors que le club était encore en Ligue 1, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avaient annoncé des négociations officielles pour céder Saint-Etienne, mais cela n'avait pas duré longtemps.

Un an plus tard, quelques heures après le chaos provoqué à Geoffroy-Guichard suite à la descente en Ligue 1, l'AS Saint-Etienne avait publié un communiqué laissant entendre que le process d'une vente était relancé. « Dans quelque temps, nous annoncerons une nouvelle importante concernant l’avenir du club et le nôtre. Une page essentielle de notre vie se tournera mais nous plaçons au-dessus de tout l’institution ASSE qui retrouvera très vite, nous en sommes convaincus, le chemin de l’élite », affirmait le club, là encore sans suite.

L'ASSE vendue pour le mercato d'hiver 2024

Roland Romeyer, qui suit encore au quotidien la vie de l'AS Saint-Etienne, et Bernard Caïazzo, installé à Dubaï, ont désormais accepté le principe d'une vente, mais le prix du club a dégringolé. Et même si le duo rêve de prendre 20 millions d'euros, une cession autour de 15 millions d'euros serait acceptée, sachant que le repreneur devra injecter 40 millions pour faire fonctionner l'équipe et rêver d'une accession en Ligue 1. Selon le journaliste de L'Equipe, toute l'opération pourrait s'accélérer. « Les copropriétaires souhaitent boucler la vente pour l'ouverture du mercato d'hiver, le 1er janvier. Ceci, afin de renforcer une équipe revenue dans le top 5 de la L2 après plus d'un an d'errance, et assurer ainsi le retour en L1. Il s'agit du scénario idéal. Mais le timing apparait très serré », précise Bernard Lions. Il faut à présent trouver un repreneur capable de s'offrir l'AS Saint-Etienne, et le cabinet KPMG, en charge de vendre les Verts, a mandat jusqu'au 31 décembre pour le faire.