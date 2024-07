Un grand attaquant à l’ASSE, l'assaut est lancé

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Après avoir recruté Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye et Yunis Abdelhamid, l’ASSE vise le recrutement d’un avant-centre et a identifié Ludovic Ajorque comme un profil intéressant cet été.

Transféré de Strasbourg à Mayence pour 6 millions d’euros en janvier 2023, Ludovic Ajorque est un nom qui revient avec insistance ces derniers jours dans certains clubs de Ligue 1. Lille est notamment à l’affût pour récupérer ce grand attaquant d’1m96 en cas de départ de Jonathan David. Du haut de ses 30 ans, le natif de la Réunion a encore de belles années devant lui et surtout, il a prouvé par le passé qu’il pouvait être un attaquant capable d’inscrire une quinzaine de buts en Ligue 1. Cela tombe bien, c’est exactement ce que recherche l’AS Saint-Etienne lors de ce mercato.

Après avoir renforcé sa défense et son milieu de terrain, les Verts font du recrutement d’un pur avant-centre une priorité et selon les informations de Foot Mercato, les Verts font partie des courtisans de Ludovic Ajorque, dont le contrat à Mayence court jusqu’en 2026. Loïc Perrin et les dirigeants stéphanois vont en revanche devoir se montrer très convaincants pour espérer rafler la mise au vu de la concurrence présente en Ligue 1 dans ce dossier. Comme indiqué plus haut, Lille est donc sur les rangs, au même titre que le FC Nantes, qui cherche également une valeur sûre à ce poste et qui pourrait accélérer en cas de départ de l’un de ses buteurs (Mohamed, Ganago, Abline).

Ajorque courtisé par l'ASSE, Lille et Nantes

Dans ce dossier, le prix réclamé par Mayence, qui n’a pas encore été dévoilé, sera décisif et pourrait directement éliminer Saint-Etienne de la course. Mais les Verts gardent espoir et estiment qu’ils ont toutes leurs chances, notamment car l’ASSE peut promettre à Ludovic Ajorque un statut de titulaire indiscutable et donc l’assurance d’un temps de jeu conséquent. La saison dernière, l’ex-attaquant de Strasbourg a connu de grosses difficultés en Bundesliga avec seulement 3 buts en 26 matchs sous les couleurs de Mayence.