Séance vidéo à l'ASSE, les joueurs vont revivre le 8-0

Par Hadrien Rivayrand

L'ASSE a vécu un enfer vendredi soir sur la pelouse de Nice. Une défaite 8 buts à 0 qui n'a pas encore fini de faire parler dans le Forez.

Saint-Etienne connait un retour en Ligue 1 très compliqué. Les Stéphanois sont englués dans les profondeurs du tableau du championnat. La récente débâcle à Nice 8 buts à 0 vendredi soir dernier a plongé le club dans l'incertitude la plus totale. Olivier Dall'Oglio pourrait notamment faire les frais du mauvais début de saison de l'AS Saint-Etienne malgré sa récente prolongation automatique de contrat. Afin de repartir de l'avant, le staff stéphanois a néanmoins décidé de prendre le taureau par les cornes et de mettre les joueurs face à leurs responsabilités.

Une méthode radicale pour changer la dynamique de l'AS Saint-Etienne en Ligue 1 ?

Dans des propos rapportés par Le Progrès, Jacky Bonnevay admet notamment que le revisionnage du match à Nice sera bénéfique pour le groupe afin de faire une autocritique saine : « ll y a ceux qui ont joué et ceux qui n’ont pas joué. Dans ces situations, ils se demandent d’autant plus pourquoi ils ne jouent pas. Mais il faut faire corps. Si chaque joueur ne se met pas dans une autocritique positive, ça ne marchera pas. Il faut arrêter de se chercher des excuses. Surtout pas de critiques extérieures. Ce doit être le message des dirigeants. En l’occurrence, on ne sent pas de tiraillements dans la communication. Revoir le match en vidéo ? C’est un outil de progression, pas d’humiliation. Le but n’est pas d’enfoncer les joueurs. C’est le dur apprentissage de la Ligue 1. Qu’est-ce qu’on peut faire d’autres à part travailler et la fermer ? ». Dimanche prochain, Sainté se rendra sur la pelouse de Nantes pour un autre déplacement en Ligue 1 qui s'annonce périlleux. Déjà une rencontre qui vaudra cher pour le maintien du club stéphanois dans l'élite du football français.