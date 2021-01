OL : Saint-Etienne, ça fait rêver qui ? Et boum il lance le derby !

Dans : ASSE.

Même si l'épidémie prive le Chaudron des supporters stéphanois, le derby ASSE-OL s'annonce tout de même palpitant. Et Maxime Gonalons y ajoute du piment.

Désormais à Grenade, Maxime Gonalons a eu l’occasion de découvrir d’autres derbys depuis qu’il a quitté l’Olympique Lyonnais, puisque l’ancien capitaine des Gones a joué à Rome et à Séville, des villes où la rivalité locale est énorme. Mais forcément, il aura un regard plus qu’attentif sur le ASSE-OL de ce dimanche soir à Geoffroy-Guichard. Et même s’il ne porte plus la tunique lyonnaise, Maxime Gonalons a toujours le coeur qui bat pour le club de la capitale des Gaules. Interrogé ce dimanche dans Le Progrès, le joueur de 31 ans est revenu sur une de ses déclarations qui avaient enflammé un derby, Maxime Gonalons ayant affirmé qu’il n’avait jamais vraiment eu l’envie d’aller visiter Saint-Étienne. Même si le temps a passé, l’ancien lyonnais est toujours aussi chambreur.

A quelques heures de ce rendez-vous tant attendu, le joueur de Grenade balance un Scud. « Saint-Étienne, j’y vais pour jouer au foot, sinon je n’y vais pas. Je ne connais pas de joueurs lyonnais qui vont faire un tour à Saint-Étienne, alors que dans le sens inverse, j’ai vu plein de joueurs stéphanois à Lyon. C’était aussi pour chambrer. Les Stéphanois, je les ai toujours connus derrière nous au classement (rires). Bon, je ne leur souhaite pas de descendre en Ligue 2, on a trop besoin du derby », confie, avec malice, Maxime Gonalons, qui n’a aucun doute sur la victoire finale d’Anthony Lopes et des siens à Geoffroy-Guichard. On saura à 23 heures si sa vision du derby est la bonne. Pour les deux clubs, le résultat de ce choc est important, Lyon voulant se relancer dans la course au titre après la défaite surprise contre Metz, tandis que l'ASSE doit gagner pour éviter de se rapprocher encore plus de la zone rouge.