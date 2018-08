Officiel : Rémy Cabella signe à l'ASSE

Dans : ASSE, OM, Mercato.

Le feuilleton a duré longtemps, mais Saint-Etienne a eu son « happy end ». Un an après son départ pour le Forez sous la forme d’un prêt, Rémy Cabella s’engage définitivement en faveur de l’ASSE. Le milieu offensif qui appartenait à l’OM est désormais définitivement stéphanois jusqu’en juin 2022.

« Je suis très heureux de revenir à Saint-Etienne. J’attendais ce moment avec impatience. Je me sens enfin libéré ! A la fin du championnat, j’avais dit que je mettrais l’ASSE dans mes priorités si je devais partir. Ici, j’ai reçu un amour que je ne peux pas expliquer. Ç’a joué dans mon choix. Avec Wahbi (Khazri), je retrouve aussi un ami d’enfance. Revoir tout le monde m’a fait plaisir. J’ai hâte de débuter », a expliqué le numéro 7 de l’ASSE après son transfert, qui se monterait à 5 ME plus des bonus éventuels.