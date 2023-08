Nkounkou plombe le mercato, alerte rouge à l’ASSE

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Le feuilleton Niels Nkounkou, qui veut absolument quitter l’ASSE durant le mercato estival, est de nature à polluer le début de saison des Verts.

Prêté avec option d’achat à Saint-Etienne la saison passée, Niels Nkounkou n’a absolument pas l’intention de poursuivre sa carrière en Ligue 2. Dans un entretien accordé à L’Equipe la semaine dernière, le latéral gauche de l’Equipe de France espoirs est monté au créneau pour demander son départ de l’ASSE. « Je me suis donné à 100% pour aider le club à se sauver et pour me relancer mais, encore une fois, je venais pour six mois, c’est tout. C’est sur cette base que l’on m’a fait venir. On n’avait jamais parlé d’autre chose avant que je n’arrive pour signer mon contrat » a-t-il fait savoir, étonné de voir que Saint-Etienne a levé son option d’achat.

L’ancien défenseur de l’OM veut absolument partir… mais les dirigeants stéphanois ne l’entendent pas de cette oreille pour le moment. Un dossier de nature à polluer le mercato mais plus globalement le début de saison de Saint-Etienne selon Laurent Hess, suiveur assidu du club stéphanois sur But. « On voit bien qu'il bloque l'arrivée d'un joueur à son poste. Ma crainte, c'est que l'ASSE se retrouve avec un Nkounkou mécontent à gérer si le train venait à ne pas repasser. Et c'est une possibilité qu'il ne faut pas écarter. Je ne suis pas si sûr qu'on se bouscule au portillon pour l'international Espoirs, surtout après sa prestation catastrophique en quart de finale de l'Euro contre l'Ukraine » estime le journaliste avant de conclure.

L'ASSE doit se résoudre à vendre Niels Nkounkou

« Une élimination fatale à Sylvain Ripoll, écarté des Bleuets ce lundi, et dont je me demande toujours comment il a pu aligner Nkounkou au poste de latéral gauche contre les Ukrainiens, vu qu'il ne sait pas défendre... Je signerais en tout cas pour que l'ASSE fasse une petite plus value et qu'elle remplace Nkounkou par Leautey, Doumbia ou Van den Kerkhov » explique Laurent Hess, favorable à une vente de Niels Nkounkou six mois seulement après son arrivée à Saint-Etienne afin d’éviter un psychodrame de nature à plomber les Verts en ce début de saison.